Netanyahu dijo que uno de los pilotos intentó estrellar el avión de Flydubai y que los pasajeros “impidieron un desastre mayor”

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que el incidente ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubai a Tel Aviv comenzó cuando uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó aparentemente estrellar el avión, en un episodio que calificó como un “incidente de seguridad extremadamente grave”.

“Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que “impidieron un desastre mayor”.

Según Netanyahu, un pasajero y un miembro de la tripulación lograron ingresar en la cabina de mando y “neutralizar” al copiloto que, según su versión, intentaba sabotear los sistemas de la aeronave. Otro integrante de la tripulación consiguió posteriormente estabilizar el avión y conducirlo hasta un aterrizaje seguro en Arabia Saudita.

“Todos los que estaban a bordo están a salvo”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video, en el que agregó que el presunto atacante fue detenido por las autoridades sauditas y se encontraba bajo interrogatorio. Los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital después del aterrizaje.

PM Netanyahu:

"Esta mañana se produjo un incidente de seguridad muy grave en un vuelo de Dubái a Israel.



Uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros.



Saludos a los héroes del vuelo que demostraron ingenio y valentía" pic.twitter.com/5YZuW2tfEO — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 30, 2026

“El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, dijo.

“Estamos en contacto estrecho con las autoridades relevantes para garantizar la continuación de la seguridad de los pasajeros, con el fin de asegurar su regreso seguro a casa. Estamos preparados para que los sistemas de seguridad se preparen contra amenazas potenciales adicionales”, afirmó el premier. Además, aseguró que actualizarán la información a medida que se desarrolle la investigación.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

Las declaraciones del primer ministro israelí aportaron la primera versión oficial detallada sobre lo ocurrido en el vuelo FZ1073, aunque el episodio continúa bajo investigación y las autoridades sauditas no habían ofrecido inicialmente una reconstrucción completa de los hechos.

Dos funcionarios israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Israel considera que el episodio pudo haber sido un intento de “ataque terrorista”.

Los funcionarios también señalaron que la evaluación israelí no vincula el episodio con un eventual problema de salud mental de alguno de los pilotos. En las primeras horas después del incidente, sin embargo, un vocero de la oficina de Netanyahu había dicho que no creía que se tratara de un secuestro y lo había definido como un episodio de características diferentes.

El vuelo FZ1073 había partido de Dubái con destino a Tel Aviv y llevaba unos 150 pasajeros Malak Harb - AP

El avión, un Boeing 737 de Flydubai con unos 150 pasajeros, había despegado de Dubai con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. La aeronave se encontraba sobre territorio jordano cuando comenzó a transmitir señales de emergencia y modificó su trayectoria para dirigirse hacia Arabia Saudita.

Los datos de seguimiento analizados por Flightradar24 y BBC Verify muestran que el vuelo sufrió un descenso abrupto poco más de dos horas después del despegue. Cerca de las 8.21, hora local, el avión volaba a unos 10.400 metros de altura. En menos de dos minutos descendió más de 5200 metros, hasta situarse alrededor de los 5200 metros.

Un video muestra al piloto herido en el vuelo de Flydubai

Aproximadamente diez minutos después de ese descenso, la aeronave emitió una primera señal de emergencia general. Posteriormente transmitió otra que indicaba una posible interferencia ilícita, antes de volver a emitir la señal general de emergencia y continuar hacia el noroeste de Arabia Saudita.

El vuelo terminó aterrizando sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk, cerca de la frontera noroccidental del país. Los datos de seguimiento muestran, no obstante, fluctuaciones importantes y continuas de altitud durante el resto del trayecto, hasta que el avión finalmente llegó a tierra.

Un pasajero israelí grabó un video y dijo que se neutralizó a "terroristas"

La secuencia coincidió con reportes de un altercado dentro de la cabina. Un video aparentemente grabado por un pasajero israelí y difundido por medios de ese país muestra a un hombre que asegura que un agresor armado con un cuchillo atacó a uno de los pilotos. “Tomamos el control del vuelo”, afirma el pasajero en la grabación, antes de explicar que el atacante había apuñalado a uno de los pilotos.

Según esa versión, pasajeros y miembros de la tripulación se abalanzaron sobre el supuesto agresor mientras otros pilotos asumían el control de la aeronave. El aeropuerto de Tabuk confirmó que los dos pilotos fueron hospitalizados por heridas, aunque no identificó inicialmente al responsable ni precisó las circunstancias del ataque.

Agencia AFP