Sin reuniones con Abascal, Feijoo ni el rey, Milei se conformó con un efusivo abrazo con Ayuso

La visita del presidente Javier Milei a España estuvo marcada por la ausencia de encuentros con dirigentes de peso de la derecha de ese país, con excepción de la reunión confirmada a última hora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Milei viajó sin agenda, no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox, así como tampoco por el rey Felipe VI, y se conformó con el abrazo con Ayuso, quien incluso hasta último momento había evitado confirmar el encuentro.

El abrazo con Ayuso constituyó la única foto de relevancia que obtuvo en Madrid el presidente argentino, que no logró concretar encuentros ni con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ni con el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien lo saludó por videollamada desde un auto.

El afectuoso abrazo entre Milei y Ayuso

“Estás en mi despacho, ahora vivo en una furgoneta”, le dijo Abascal a Milei, quien de todos modos se mostró exultante con la comunicación. “Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión”, aclaró el dirigente de derecha durante su comunicación con el mandatario argentino.

A esos desplantes se sumó la falta de una audiencia con el rey Felipe VI, con quien Milei mantiene una relación cordial. Según publicaron medios españoles, la Casa Real rechazó un pedido de encuentro porque el protocolo reserva ese tipo de reuniones para visitas de Estado, una modalidad que el Presidente argentino evitó en anteriores viajes para no compartir agenda con funcionarios del gobierno socialista.

Las advertencias de Pedro Sánchez

El propio presidente presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había advertido que los dirigentes conservadores de su país “no saben qué hacer” con Milei.

“El presidente de Argentina ha venido aquí y les ha creado un problema. Feijóo y Abascal le invitaron y ahora no saben qué hacer con él, porque como les han dicho que no hablen de recortes hasta el 29N, ahora no saben de qué hablar”, afirmó el mandatario español, en referencia a la incomodidad que el presidente libertario genera entre sus aliados conservadores españoles.

Es que Milei irrumpió en plena campaña para las elecciones legislativas del 29 de noviembre con su proclama de ajuste y recorte de la asistencia en un momento en el que el Partido Popular evita hablar de ese tipo de políticas debido a las actividades proselitistas y las altas demandas sociales.

El encuentro con Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la única dirigente relevante del PP que recibió públicamente a Milei, aunque lo hizo a puertas cerradas y sin conferencia de prensa. En efecto, sus asesores confirmaron el encuentro solo seis horas antes.

Ayuso y Milei en Madrid

El afectuoso abrazo precedió la reunión que se extendió por dos horas. Milei animó a Ayuso que visite de nuevo la Argentina, y ella le pidió que acudiera a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará a principios de noviembre en Madrid.

Además, abordaron la situación interna de ambos países, “la invasión” de Ceuta, así como el papel de las clases medias y “el peligro de su deterioro”, según consignó el El País.

Tras el encuentro, Ayuso publicó un mensaje de apoyo a Milei. “Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid al presidente de Argentina”, expresó la dirigente madrileña.

El posteo de Ayuso en X tras su encuentro con Milei

Y agregó: “Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza. Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa”.

La videollamada con Abascal

Ante la ausencia de una reunión presencial con Abascal, el gobierno libertario buscó exhibir que el vínculo entre ambos dirigentes se mantiene intacto. La Oficina del Presidente difundió en X fragmentos de una videollamada entre Milei y el líder de Vox en la que se observó un clima de confianza, bromas y complicidad ideológica.

El intercambio comenzó con una chicana del mandatario argentino. “Amigo, me dicen que no me querés más”, lanzó Milei entre risas. A lo que Abascal respondió: “Estás en mi despacho”.

Milei y Abascal

A continuación, el dirigente conservador explicó las razones de la falta de una cita presencial. “Estoy en el norte de España viajando por todos lados y lo que querían es que no viaje, quieren tenerme encerrado en Madrid”, afirmó. “Me habría encantado verte”, prosiguió él líder de Vox.

La conversación continuó en tono distendido y derivó hacia las habituales críticas de ambos contra dirigentes de la izquierda.

“Por favor, es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad. Estoy con tu gente. Estamos bárbaros. Nos vemos en otra ocasión. No van a faltar oportunidades”, sostuvo Milei.

En la videollamada, Abascal respaldó los cuestionamientos formulados por el mandatario argentino contra Pedro Sánchez, a quien había tildado de “dictador” y “ladrón”.

A lo que el referente de Vox sumó: “No creo que estés alejado de la realidad. Yo le he llamado tirano y autócrata y lo mantengo”.

El enfrentamiento entre Sánchez y Milei

Durante su participación en Nueva Economía Forum de este miércoles, Milei había llamado “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y había pedido “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, dijo, además de acusar a Sánchez de “corrupto” de fomentar con sus políticas la “invasión de Ceuta”. “Cada inmigrante es un voto para ellos”, sostuvo.

Pedro Sánchez chicaneó a Milei con un tema de Lali Espósito

El presidente español respondió con ironía los insultos de Milei y compartió en su cuenta de la red social X una imagen que lo mostraba escuchando el tema Fanático de Lali Espósito, opositora frontal del libertarismo. “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió.

Cruces con la presa

El paso de Milei por Madrid generó un particular revuelo porque también discutió e insultó a periodistas por preguntas respecto a temas como la ausencia de encuentros con aliados y el estancamiento económico en la Argentina.

La agresión que más llamó la atención en la prensa española fue contra Julia Molina, periodista política de Cadena SER, la radio más escuchada del país ibérico, y quien le había preguntado si su visita resultaba “incómoda para el Partido Popular y para Vox”.

A lo que el presidente argentino, con tono altanero y agresivo, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.