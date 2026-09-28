Sting, Trudie Styler y la historia oficial de la reconversión de esta finca de 350 hectáreas en un modelo de agricultura orgánica

En 1997, Sting Tayler, del grupo The Police, y su esposa Trudie compraron una villa del siglo XVI en la Toscana. Se trataba de una antigua propiedad del duque Vincenzo Simone Velluti Zat, que por ese entonces estaba abandonada y era necesario devolverle el esplendor que alguna vez tuvo. Así, el matrimonio la compró y la transformó en un impresionante centro turístico con producción de vinos orgánicos de excelencia.

La residencia tiene 350 hectáreas que están rodeadas por viñedos del Chianti y se encuentra por encima de la ciudad de Figline Incisa Valdarno. A la estancia la bautizaron como Il Palagio y se ofrece para realizar ceremonias y bodas en un entorno tradicional toscano.

La Villa Il Palagio perteneció a un duque italiano en el siglo XVI y ahora es un sitio turistico de lujo (Fuente: Il Palagio)

En Internet hay un sitio oficial de este paraje rural, donde los turistas también pueden reservar una habitación para conocer en detalle la restauración completa que hizo la pareja. Además de vino, allí se cultivan aceitunas para aceite y una abundante variedad de frutas, verduras y hierbas.

La villa ocupa un predio de 350 hectáreas (Fuente: Il Plagio)

Sting calificó a Il Palagio “como entrar en un cuadro”. “Y uno de mis lugares favoritos del mundo. Espero que se enamoren de él tanto como yo”, apuntó. La finca consta de cinco guesthouses, además de la casa principal. Todas están a disposición de los clientes y fueron puestas en valor por el propio matrimonio.

La casa princiál de la villa es la cede de eventos importantes, como bodas y shows privados (Fuente: Il Palagio)

De acuerdo al sitio It’s Tuscany, desde el sótano de Sting salen etiquetas finas dedicadas a las canciones más famosas del ex Police, como “Message in a Bottle”, “Sister Moon” y “When We Dance”. El vino y el aceite orgánicos, junto con las frutas y verduras, carnes, miel, son asequibles y servidos en la tienda agrícola situada a pocos pasos del albergue.

En diálogo con CBS News en 2019, Sting dijo que los habitantes del pueblo cercano a la villa reconocieron sus esfuerzos: “Estoy enormemente orgulloso. Y los lugareños que venían decían: ‘Le devolvieron la vida a este lugar. ¡Gracias!‘“.