El régimen de Venezuela libera a decenas de presos políticas tras nuevas negociaciones con parte de la oposición

CARACAS.– Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela reportaron el sábado cerca de tres decenas de excarcelaciones de prisioneros por motivos políticos, un día después de que el gobierno interino y un sector de la oposición cerraran en Caracas una segunda ronda de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos.

La organización civil Justicia, Encuentro y Perdón registró en su cuenta de X al menos 39 liberaciones que pudo verificar –incluida la de un detenido desde hace nueve años que no contaba con una sentencia condenatoria– y que se produjeron en distintos centros penitenciarios. A estas se sumaron otras 17 salidas de presos sin que estas se apeguen, según sus parámetros, a excarcelaciones por motivaciones políticas, aclaró.

Nos llena de profunda alegría confirmar que Wilder Vásquez finalmente se encuentra en libertad. Para nuestra organización su salida representa el fin de una prolongada e injusta espera.



Wilder fue detenido el 11 de octubre de 2018 y cumplió la totalidad de su condena de cinco… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) September 26, 2026

También el Foro Penal, que vigila la situación de los presos en el país sudamericano, ratificó a través de su vicepresidente, Gonzalo Himiob, que se produjo un “número importante de excarcelaciones”, cuyos detalles se difundirían en las próximas horas, adelantó.

No obstante, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirmó haber verificado sólo 33 nuevas excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 21 de agosto.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las recientas liberaciones.

Negociaciones

La liberación de prisioneros se produce después de que el viernes, Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de la líder del régimen chavista, y Dinorah Figuera, representante de la bancada opositora que ganó mayoría legislativa en 2015, acordaran nombrar a un comité a cargo de designar a nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.

Se trata del primer paso de una reforma judicial general reclamada por la oposición y prometida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

Dinorah Figuera firma un acuerdo con Jorge Rodríguez, al término de la segunda ronda de conversaciones políticas en Caracas Pedro Mattey - AP

En la primera ronda de negociaciones iniciada en agosto se acordó la renovación del sistema de justicia, el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de activos de Venezuela en Inglaterra.

En este segundo ciclo de conversaciones se anunciaron los integrantes de un consejo de revisión de credenciales para los postulados al TSJ en el marco de la reforma al sistema judicial. Las partes acordaron “continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesario para la transformación del sistema judicial”, según el documento.

Las partes anunciaron además que acompañarían el desbloqueo de medios de comunicación impulsado por la presidenta interina, tras años de censura. La eliminación de restricciones es “parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”, señalaron en el comunicado.

Manifestantes participan de una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, en una calle de Caracas JUAN BARRETO - AFP

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado fue excluida de los diálogos, pero ha dicho que no interferirá y que espera resultados concretos. Exiliada en Panamá, Machado no ha logrado regresar a Venezuela pese a varios intentos, según informaron fuentes de su partido Vente Venezuela.

El jefe parlamentario eludió responder a la prensa si consideran incorporar en los diálogos el tema de la líder opositora y sus derechos políticos luego de ser inhabilitada a postularse a cargos públicos y participar en elecciones.

Está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre.

Liberación de presos políticos

Aunque el oficialismo no reconoce la existencia de prisioneros por motivos políticos, la presidenta encargada impulsó desde inicios de año la liberación de encarcelados –incluso con la aprobación de una Ley de Amnistía– como una señal para consolidar la paz.

El proceso enfrenta críticas de familiares y organismos que exigen la liberación de todos los prisioneros por razones políticas, así como transparencia e información.

De acuerdo con el Foro Penal, en el marco de las últimas liberaciones se excarceló a Frank Cabañas, detenido el 13 de septiembre de 2017 por supuestos vínculos con el exagente de policía y piloto Óscar Pérez, quien ese año se rebeló contra el gobierno de Maduro y fue abatido por fuerzas de seguridad venezolanas en 2018.

Una mujer sostiene una bandera venezolana durante una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, en Caracas JUAN BARRETO - AFP

Un video difundido por esa organización civil dejar ver a Cabañas salir de la cárcel Yare II, en el estado de Miranda. Tras abrazarse con allegados, se arrodilló y extendió la bandera tricolor del país sudamericano.

A Cabañas se lo acusó de terrorismo y asociación para delinquir sin que su caso obtuviera una sentencia condenatoria o absolutoria, según el Foro Penal. Familiares y organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que su detención únicamente se basó en la relación de amistad con Pérez.

Levantamiento de medidas contra los medios

En el comunicado, los delegados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, y exlegisladores de la oposición dieron a conocer la decisión conjunta de acompañar el anuncio del gobierno de la presidenta encargada de continuar y ampliar “el levantamiento de medidas administrativas” que durante años han restringido el acceso a numerosos portales de noticias, páginas web y medios electrónicos. Dicha restricción se llevó a cabo bajo el argumento de que su contenido atentaba contra la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.

Activistas por los derechos humanos alegan que dichas leyes forman parte de un andamiaje legal con el que se pretende restringir la libertad de expresión e información en el país sudamericano.

Manifestantes muestran carteles durante una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado y reclamar elecciones, en Caracas JUAN BARRETO - AFP

Washington es el principal impulsor de los diálogos. Después de deponer y capturar a Maduro y su esposa en un audaz operativo militar el 3 de enero de este año, el presidente norteamericano, Donald Trump, propuso un plan de “tres fases” para Venezuela, el cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática. Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta un juicio por el presunto delito de narcotráfico.

El martes, Rodríguez se reunió brevemente con Trump al margen de la Asamblea General de la ONU y lo elogió por reanudar el diálogo con Venezuela.

Delcy Rodríguez habla durante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, en Nueva York RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su discurso ante ‌la Asamblea General, Rodríguez afirmó ⁠que se celebrarían elecciones en su país. Trump, por su parte, dijo el sábado que ambos mandatarios habían hablado sobre la posibilidad de celebrar comicios en Venezuela, aunque no mencionó un calendario.

El ⁠secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó esta ‌semana que Trump y Rodríguez debatieron sobre la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela, que asciende a miles de millones de dólares. Rubio también señaló ‌que Washington presionó para que se produjeran cambios ⁠políticos.

Agencias AP, AFP y Reuters