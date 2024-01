escuchar

El 18 de junio del 2023, el submarino Titán implosionó en el fondo del lecho marino con cinco personas a bordo: Shahzada y Suleman Dawood; Hamish Harding, Henri Nargeolet y el CEO de la compañía OceanGate, propietaria del navío, Stockton Rush. En una expedición a los restos del Titanic, el desastre que sucedió a posteriori conmocionó a todos. A pesar de las explicaciones que más tarde brindó el contraalmirante John Mauger, algunos de los familiares de las víctimas consideran que no fueron suficientes y piden una investigación exhaustiva, mientras que en paralelo apuntan contra uno de los pasajeros por el fatídico hecho.

El sumergible Titán implosionó el 18 de junio del 2023 en las profundidades del Atlántico

OceanGate Expeditions es una empresa que se dedica a recorrer el naufragio del Titanic, el buque que se hundió en 1912 en el Mar del Norte, en el océano Atlántico, frente a las costas de los Estados Unidos. Si bien de momento nunca había surgido inconveniente en sus vehículos submarinos, el año pasado la tragedia se hizo presente por primera vez cuando una falla técnica provocó una implosión, según confirmó la Guardia Costera de ese país.

Luego del hecho, el contraalmirante Mauger comunicó: “En consulta con expertos del comando unificado, los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión (...) Ofrezco mi más sentido pésame a las familias. Solo puedo imaginar cómo ha sido esto para ellos. Y espero que este descubrimiento proporcione algo de consuelo durante este momento difícil”.

Christine Dawood apuntó contra uno de los pasajeros de Titán y lo culpó del desastre (Fuente: Captura BBC News)

Estas palabras resultaron de poco aliento para Christine Dawood, esposa de Shahzada y madre de Suleman Dawood, que el viernes pasado dialogó con MailOnline y manifestó su angustia por no tener información sólida de lo que realmente ocurrió en las profundidades del océano.

En principio, Christine lamentó la pérdida de su hijo de tan solo 19 años y aseguró que su dolor como madre es algo que nunca podrá sanar. Junto a su hija Alina se plantaron contra los responsables de la empresa y, así, culpó a uno de los pasajeros del sumergible tras la tragedia. “¿Enojo con OceanGate? No lo sé, pero Stockton no es mi persona favorita en este lío”, dijo en relación al encargado de comandar el submarino, que también era el CEO de la firma.

Shahzada Dawood tenía 58 años, y su hijo Suleman, 19 al momento de sumergirse con Titán (Fuente: Reuters)

Sin filtro, la mujer se refirió al CEO de la compañía que murió junto a su familia. Incluso, resaltó que las medidas de seguridad fueron obviadas y que aun así el pago de los 250.000 dólares por el pasaje de cada uno se tuvo que realizar pese a la tragedia. Este pasaje incluía ocho días a bordo de un buque de exploración, que transportaba el mini submarino con el que iría hacia el fondo del lecho marino para una excursión de dos horas.

Christine hizo hincapié en las numerosas críticas que recibió el CEO de OceanGate por el diseño del sumergible, en especial por el material que se utilizó para su construcción, el cual no sería apto para superar varios metros de inmersión. “Es difícil porque no sabemos exactamente qué pasó mientras la investigación está en curso. Me siento muy enojada”, mencionó.

La Guardia Costera de E.E.U.U anunció el hallazgo de diferentes piezas que podrían servir en el esclarecimiento de lo que realmente sucedió con el sumergible (Fuente: AP)

“Es en el despertar cada mañana que a veces no creo lo que pasó. La posibilidad de que [Titán] implosione nunca se nos pasó por la cabeza. Perder a un marido es terrible, pero cuando se pierde un hijo… Me encanta ser madre. Tengo a Alina, pero nunca quise ser madre soltera de un hijo único”, indicó conmocionada la mujer.

En la actualidad se llevan a cabo diferentes programas para recuperar los restos de Titán. En octubre del año pasado, la Guardia Costera estadounidense informó que halló una serie de artefactos que pertenecieron al submarino y que, presuntamente, en alguno de ellos se habían visto indicios de restos humanos. Estas muestras se ubicaron a solo 487 metros de distancia del Titanic y a 3800 metros de profundidad.

LA NACION