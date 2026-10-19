Tensión en Francia: bloquearon el acceso al Louvre y los chalecos amarillos anunciaron nuevas protestas

PARÍS (AFP).- La tensión social en Francia sumó este lunes un nuevo foco de protesta: manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre en apoyo al movimiento estudiantil y para denunciar la “represión policial”, mientras que los chalecos amarillos anunciaron nuevas movilizaciones para el próximo sábado, en medio de la escalada de disturbios y saqueos que sacudieron al país durante el fin de semana.

Protesta y bloqueo en le entrada al museo Christophe Ena - AP

El museo más visitado del mundo no pudo abrir sus puertas a las 9 (hora local), como estaba previsto, debido a una protesta organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre, según informó la dirección de la institución. La medida contó con el apoyo de dos sindicatos, que confirmaron el bloqueo.

El Louvre anunció a los visitantes que sus puertas están cerradas por una protesta estudiantil

En un folleto distribuido en el exterior del recinto, los manifestantes anunciaron la acción con una frase: “Estamos orgullosos de anunciarles que bloqueamos el museo más grande del mundo”.

Un joven muestra un cartel que informa a los visitantes sobre el cierre, mientras manifestantes, entre ellos estudiantes de la Escuela del Louvre, bloquean la entrada al Museo del Louvre para expresar su apoyo al movimiento estudiantil DIMITAR DILKOFF - AFP

La protesta se produjo después de una jornada de movilizaciones contra el encarecimiento del costo de vida que derivó el sábado en disturbios, incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios en distintas ciudades francesas. El domingo, el presidente Emmanuel Macron condenó los actos de violencia y prometió una respuesta “implacable” contra sus responsables.

El bloqueo se produjo un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigiera al país por televisión tras los disturbios del sábado, que dejaron unos 2400 detenidos y 1000 policías y gendarmes heridos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron LUDOVIC MARIN - POOL

“Nada justifica la violencia”, afirmó el mandatario, que pidió distinguir entre quienes participaron pacíficamente de las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y quienes protagonizaron los destrozos y saqueos. También apuntó contra los “radicales de la extrema izquierda”, a quienes responsabilizó por parte de los episodios violentos.

“Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben indemnizar”, sostuvo Macron, que prometió una respuesta firme y “total transparencia” sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Además, expresó su apoyo a los comerciantes y artesanos afectados y anticipó “ayudas rápidas” para quienes sufrieron daños.

El presidente también pidió a la clase política que condenara sin ambigüedades la violencia. Su mensaje llegó en medio de las críticas al operativo de seguridad y de los cuestionamientos al Gobierno por la magnitud de los disturbios.

Los chalecos amarillos convocan a nuevas protestas

Luego de masivas y violentas protestas en distintas ciudades de Francia, la organización de los chalecos amarillos anunciaron nuevas movilizaciones MATTHIEU RONDEL - AFP

En paralelo, la coordinación del movimiento de los chalecos amarillos anunció nuevas manifestaciones para el próximo sábado. El movimiento, que surgió en 2018 para protestar contra el costo de vida y la injusticia social, volvió a las calles durante el fin de semana, junto con estudiantes, agricultores y sindicatos.

Les Gilets Jaunes appellent à poursuivre les actions toute la semaine et à un acte 2, le 24 Octobre. pic.twitter.com/FWRv26ZsAD — Les Insurgés 🚩 (@LesInsurges_) October 18, 2026

“Hay claramente un enorme impulso para que haya un Acto II”, explicó Benjamin Ball, editor del sitio 17octobregiletjaune.net, que ya reúne decenas de acciones previstas para las próximas protestas.

Las nuevas convocatorias se producen en un contexto de creciente tensión política y social. Tras los disturbios del sábado, las autoridades informaron de más de 2000 detenciones en todo el país y de cientos de policías, gendarmes y bomberos heridos. Además de París, en Limoges y Lyon también se registraron enfrentamientos y nuevos episodios de violencia durante la jornada del domingo.

Mientras comerciantes y autoridades locales evalúan los daños, el Gobierno busca contener la escalada y responder a los reclamos por el encarecimiento de la vida. La convocatoria de los chalecos amarillos para el sábado abre un nuevo capítulo de las protestas que suman presión sobre el Ejecutivo.