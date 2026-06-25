Terremoto en Venezuela: un hotel de lujo se derrumbó tras los sismos y aseguran que había familiares de dos equipos de béisbol

LA GUAIRA.- El lujoso hotel Eduard’s de la La Guaira -uno de los puntos más afectados por los terremotos en Venezuela- sufrió un colapso completo este miércoles por la tarde, según informaron desde el estado, a raíz de la los fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5. En diferentes videos que se viralizaron en redes sociales quedó constancia de que el complejo quedó destruida y aseguran que en su interior había familiares de dos equipos de beisbol.

Tras los terremotos y en medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, desde la cuenta oficial del hotel en Instagram publicaron un comunicado en el que solicitaron la “asistencia urgente de equipos de rescate en el complejo hotelero” y la difusión del pedido de ayuda.

El hotel Eduard's, uno de los más lujosos de La Guaira, quedó destruido

El medio venezolano especializado en béisbol Diamante 23 afirmó que, al momento de los terremotos, en el hotel se encontraban personal y familiares de los equipos Guerreros de Lara de la Liga Mayor y Delfines de La Guaira. Según trascendió, dentro del edificio estaban familiares de los exjugadores Gorkys Hernández y Eliezer Alfonzo.

En esta línea, el sitio Elpaditv sostuvo que el beisbolista Jenrry Mejía se encontraba en el hotel al momento del terremoto pero que logro salir durante el colapso. Según contó el deportista al medio, perdió todas sus pertenencias -incluyendo su pasaporte- y, durante el incidente, ayudó a otra persona a salir, aunque marcó que de momento hay personas desaparecidas.

Desde el Hotel Eduard's emitieron un comunicado solicitando ayuda

El hotel Eduard’s estaba ubicado sobre la costa, en el municipio de Macuto, y era uno de los más demandados por su vista al mar y comodidades dentro del establecimiento, como una piscina, restaurantes, un gimnasio y parques. En los últimos días, las autoridades habían abierto una promoción para que las personas asistan para ver el Mundial allí, con ofrecimiento de desayunos, bebidas ilimitadas y karaoke.

Según su sitio oficial, el valor de una noche estándar en el hotel costaba 60 dólares (aproximadamente 88.000 pesos argentinos); una habitación doble, US$70 (103.000 pesos); y una suite, US$95 (180.000 pesos).

Tal como informó LA NACION, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró a CNN que La Guaira fue el estado más afectado por los terremotos y que hasta 15 edificios colapsaron. La ciudad es una de las más importantes del país y alberga uno de los puertos marítimos más grandes y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a la capital, Caracas.

La ciudad de La Guaira fue una de las más damnificadas por los terremotos

Asimismo, Telesur indicó que los terremotos provocaron graves daños en distintas parroquias de La Guaira, donde, al igual que en Caracas, el sistema eléctrico comenzó a fallar, mientras que el suministro de agua y las redes de telecomunicaciones mantienen continuidad de manera general.

De esta manera, las autoridades y el sistema de protección civil se encuentran desplegados para ejecutar labores de agua, rescate de vida y evaluación de daños en infraestructuras y viviendas. A su vez, El sitio La verdad de Vargas reportó en sus redes sociales la desaparición de al menos dos hombres en La Guaira.

Kenneth O’Dell, director de MHP Structural Engineers, marcó a CNN que los edificios más antiguos de Venezuela -generalmente construidos antes de 1970- son propensos a derrumbarse ante este tipo de catástrofe.

“Los tipos de edificios que presentarán daños son las estructuras de hormigón de edificios vulnerables que probablemente fueron construidos según versiones antiguas del código de construcción que se utilizaba allí en Venezuela”, expresó.

Con información de Xinhua.