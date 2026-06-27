Terremotos en Venezuela: suben a 1430 los muertos por la catástrofe

LA GUAIRA.- Ya son 1430 los muertos tras los dos terremotos que sacudieron la costa de Venezuela el miércoles pasado. La nueva cifra fue confirmada por autoridades del gobierno interino de la líder Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura del chavista Nicolás Maduro.

Fue el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien presentó el nuevo balance; dijo además que son 3238 los heridos. En tanto detalló que hay 3142 familias en refugios temporales y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas impactadas.

“Estamos acercándonos a las 72 horas del evento más fatídico que haya sufrido esta república en los últimos 123 años”, señaló en conferencia de prensa.

Hay más de 1400 muertos por los terremotos que azotaron Venezuela

En tanto, la web no oficial que sigue el conteo de personas denunciadas como desaparecidas informa este sábado pasado el mediodía que siguen buscando a 54973 hombres y mujeres tras los dos sismos consecutivos que tuvieron lugar por la tarde del miércoles y que fueron de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter.

Por su parte fueron atendidas directamente 73.736 familias y se distribuyeron 7.200.000 kilos de alimentos en los estados afectados.

El último balance oficial daba cuenta de 920 fallecidos.

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira Ronald Pena R. - EFE

“La ocurrencia de dos terremotos sucesivos tiene abismado y aterrorizado al planeta entero por la intensidad y el grado de devastación y daño letal”, continuó Jorge Rodríguez. Manifestó que siete estados del país fueron afectados de forma importante, pero que La Guaira es el área geográfica que recibió la mayor devastación y que, por ello, se encuentra totalmente militarizada.

Detalló que, tras los dos terremotos hubo otros 430 eventos sísmicos. Entre ellos, dos réplicas de 3,8 y 3 desataron el pánico en la mañana de este sábado. “Eso habla del nivel de energía que se liberó por parte de las placas tectónicas sobre y contra la población venezolana”, sumó.

Una mujer llora tras la recuperación del cuerpo de un familiar de entre los escombros de un edificio colapsado, a raíz de dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira DONALDO BARROS - AFP

También pidió a los ciudadanos que se mantengan alejados de la zona: “Sé que hay ansias de colaborar y acompañar, pero eviten bajar al estado para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Es un trabajo contrarreloj donde cada minuto cuenta”.

El pedido surge luego de fuertes reclamos por parte de la ciudadanía por la ausencia de autoridades o personas que brinde asistencia a los damnificados. En La Guaira, un grupo de vecinos impidió el avance de una retroexcavadora y retuvo al conductor mientras le exigía que continúe ayudándolos.

Un hombre transporta un colchón pasando junto a edificios residenciales dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas FEDERICO PARRA - AFP

Además, cuando Delcy Rodríguez visitó al estado mayormente afectado, recibió los gritos de los residentes. “El gobierno no está haciendo nada por el pueblo”, le reclamó uno de ellos. Familias y voluntarios se quejan de que son ellos los encargados de hurgar para encontrar sobrevivientes.

Piden más rapidez en el despliegue de las brigadas de socorro, de maquinaria para remover bloques de concreto, de generadores eléctricos, de esmeriles para cortar metales y de retroexcavadoras.

Agencias AP y AFP