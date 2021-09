¿Todos perdieron? Cómo impactó electoralmente la pandemia a otros oficialismos en el mundo

Ante la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO celebradas ayer, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero apoyó al presidente Alberto Fernández y justificó la debacle del oficialismo al afirmar que la pandemia del coronavirus generó este impacto desfavorable en “la gran mayoría de los oficialismos en el mundo” y que los argentinos “no quieren volver atrás”.

“En el mundo pasó esto. Los oficialismos que tuvieron que enfrentar la pandemia fueron no reconocidos en las urnas y la Argentina no estuvo exenta. Lo que me parece central es lo que planteó el Presidente, estamos comprometidos con escuchar el mensaje de las urnas”, expresó el funcionario en Radio 10.

La pandemia de coronavirus “hizo sufrir todo este tiempo mucho a la gente y es lógico que no estén conformes con el Gobierno. Nos hizo tomar medidas de cuidado muy antipáticas, el Presidente lo había planteado innumerable cantidad de veces”, analizó.

Sin embargo, no todos los oficialismo que enfrentaron elecciones durante la pandemia sufrieron derrotas. Éste fue el impacto de la pandemia en algunos de los países que enfrentaron comicios en los últimos meses.

Países Bajos

El gobierno de Mark Rutte pasó por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude, un incidente que culminó en la renuncia en bloque de su gabinete dos meses antes de las elecciones que tuvieron lugar el 17 de marzo pasado.

El primer ministro holandés Mark Rutte AFP

Sin embargo, esto no impidió que la fuerza política del primer ministro, el conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), se impusiera en las parlamentarias logrando 35 escaños, dos más que en los comicios anteriores.

El oficialismo se mantuvo como el favorito de los holandeses, en especial gracias a su gestión de la pandemia, uno de los motivos que salvó a Rutte - las medidas adoptadas tuvieron la aprobación general de la gente- y le aseguró un cuarto mandato tras tres desgastados años en el poder.

Nueva Zelanda

En octubre del año pasado, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que alcanzó un reconocimiento internacional por su gestión frente a la pandemia, logró una victoria aplastante en las elecciones generales y obtuvo un resultado nunca visto en la isla: su Partido Laboralista obtuvo la mayoría necesaria para gobernar en solitario.

El Partido Laborista de Ardern logró el 49% de los votos, casi el doble del apoyo de su principal rival, el conservador Partido Nacional (27%). Así obtuvo 64 bancas en el Parlamento, tres más de las necesarias para alcanzar una mayoría absoluta, algo que no ha sucedido desde que Nueva Zelanda implementó un sistema de votación proporcional hace 25 años.

Jacinda Ardern es admirada por su estilo de liderazgo compasivo pero firme

Por lo general, los partidos deben formar alianzas para gobernar, pero esta vez Ardern y los progresistas pudieron hacerlo en solitario.

La popularidad de Ardern se disparó el año pasado cuando lideró con éxito la lucha del país para controlar el coronavirus.

México

En México, tres años después de la arrolladora ola que catapultó de manera simultánea a Andrés Manuel López Obrador -aliado de Alberto Fernández- a la presidencia y a Morena al Parlamento, el partido oficialista logró en junio pasado revalidar la victoria en el Congreso, pese una considerable pérdida de escaños.

Morena perdió un 20% de sus legisladores y quedó con mayor dependencia de sus aliados para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.

Pese al retroceso, el presidente lo presentó como un triunfo importante. “Significa tener garantizado el presupuesto”, destacó, aunque reconocido el revés que supone la derrota de Morena en las alcaldías de la Ciudad de México. “Aquí sí ha tenido efecto la guerra sucia”, afirmó en ese momento el mandatario.

El Salvador

El pasado 28 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó el amplio triunfo del oficialismo en El Salvador, con un resultado aplastante que le dio al presidente Nayib Bukele un fuerte control para aprobar leyes y presupuestos sin el contrapeso de la oposición.

El partido del mandatario, Nuevas Ideas (NI), junto a su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) obtuvieron 61 de los 84 escaños, más de dos tercios de la Asamblea Legislativa, la mayoría absoluta, así como 179 de las 262 alcaldías disputadas en las urnas.

La gran cantidad de bancas obtenidas por el oficialismo no se veía en el país centroamericano desde el retorno de la democracia.

Aunque su nombre no figuraba en las boletas, Bukele, quien utiliza Twitter como uno de sus principales canales de comunicación, festejó en la red social la victoria de su partido político social conservador: “Gracias a Dios. Gracias al pueblo de Salvador”.

Chile

En la crucial elección constituyente de Chile, en mayo pasado, el mapa político del país se reconfiguró de una manera drástica y ofreció diversos hitos, pero una lectura central: nunca le había ido tan mal a la centroderecha, y nunca le había ido tan mal al bloque de centroizquierda, que sumados llegaron a poco más del 40% y representaron el declive de las fuerzas tradicionales.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera

Luego, en junio, las fuerzas tradicionales recuperaron terreno tras la debacle de la constituyente.

La exConcertación ganó en 10 regiones y fue la gran ganadora, y una sola quedó para el oficialismo de la coalición liderada por el presidente Sebastián Piñera, en unos comicios marcados por la baja participación en plena pandemia, en uno de los países que más rápido vacunó contra el coronavirus en el mundo.

Ecuador

Las elecciones legislativas de 2021 en Ecuador marcaron un hecho histórico en el país: Alianza País (AP), impulsado por el expresidente Rafael Correa y encabezado después por el exmandatario Lenín Moreno, pasó de ser la mayor fuerza política a estar punto de desaparecer, tras cinco elecciones presidenciales.

¿Cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido? Me separé de Alianza País. Los motivos están expuestos en esta carta: pic.twitter.com/wMVWOlrVHv — Lenín Moreno (@Lenin) March 5, 2021

El oficialismo obtuvo los resultados electorales más bajos en su historia, sin adueñarse de ni un solo curul de los 137 en la Asamblea Nacional en el nuevo período legislativo que comenzó en mayo de este año.

Israel

En Israel, país elogiado en todo el mundo por su veloz proceso de vacunación contra el coronavirus, las elecciones marcaron el final de la era de Benjamin Netanyahu. Los líderes del movimiento conservador Yamina y el partido de centro Yesh Atid, Naftali Bennett y Yair Lapid, sellaron un acuerdo para abanderar una gran coalición de partidos que significó la salida del poder del entonces primer ministro, que no pudo capitalizar esa gestión de la pandemia.

Luego, en una ajustada votación, con el apoyo de 60 de los 120 legisladores del Parlamento israelí, el derechista Naftali Bennett fue elegido como nuevo jefe de un gobierno, que puso fin a 12 años de mandato de Netanyahu.

