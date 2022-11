Tragedia aérea en Tanzania: un avión de Precision Air cayó en un lago poco después de despegar y murieron 19 personas

escuchar

DAR ES-SALAAM.– Al menos 19 personas murieron tras estrellarse, presumiblemente por el mal tiempo, un avión de la aerolínea Precision Air en el lago Victoria, en la región de Kagera, en el noroeste de Tanzania, según han confirmado las autoridades a la cadena estatal TBC.

“Todos los tanzanos están con ustedes en el luto por las 19 personas que han perdido la vida en este accidente”, dijo el primer ministro Kasim Majaliwa a una multitud tras llegar al aeropuerto de Bukoba, donde tenía previsto aterrizar el vuelo procedente de Dar es Salaam.

El avión cayó al “agua a unos 100 metros del aeropuerto”, informó a la prensa el responsable regional de la policía William Mwampaghale.

El avión accidentado es un biturbohélice ATR 42-500 de la compañía privada local Precision Air. Ese modelo es fabricado por la sociedad franco-italiana ATR y es ensamblado en Toulouse, en el sur de Francia.

El comisario regional Albert Chalamila precisó que 43 personas, entre ellas 39 pasajeros, dos pilotos y dos miembros de la tripulación, estaban a bordo del vuelo que salió desde Dar-es-Salaam, la capital del país, hacia Bukoba, situada al borde del lago, y donde se halla la fuente del Nilo.

Videos divulgados en los medios locales mostraban al avión parcialmente sumergido, mientras los rescatistas en el agua intentaban salvar a los sobrevivientes. También se veía cómo intentaban, con cables y grúas, levantar el avión y sacarlo fuera del agua.

🇹🇿 | URGENTE: Un avión ha chocado en el Lago Victoria en Tanzania. pic.twitter.com/Nz76QDjZbK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 6, 2022

Hasta el momento, fueron rescatadas 26 personas que están recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Referencia de Kagera, según Chalamila, aunque no precisó detalles específicos de su estado.

Un héroe

Un pescador que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente aéreo el domingo y describió a la BBC cómo intentó salvar a los pilotos atrapados en la cabina y cómo estuvo a punto de perder la vida tratando de rescatarlos.

Majaliwa Jackson fue declarado oficialmente héroe, recibió un millón de chelines tanzanos (430 dólares) y se le ofreció un puesto de trabajo en la brigada de bomberos y rescate por sus esfuerzos.

En declaraciones a la BBC desde su cama de hospital en la ciudad lacustre de Bukoba, Jackson dijo que entró en pánico cuando vio que el avión de pasajeros se aproximaba desde la dirección equivocada, antes de precipitarse al lago.

Se apresuró a acudir al lugar de los hechos con tres compañeros pescadores y ayudó a abrir la puerta trasera golpeándola con un remo, lo que permitió rescatar a los pasajeros sentados en la parte trasera del avión. Luego se dirigió a la parte delantera y se sumergió en el agua. Logró comunicarse con uno de los pilotos haciendo señas a través de la ventana de la cabina.

Majaliwa Jackson fue declarado oficialmente un héroe

“Me indicó que rompiera la pantalla de la ventana. Salí del agua y pregunté a la seguridad del aeropuerto, que había llegado, si tenían alguna herramienta que pudiéramos utilizar para romper la mampara. Me dieron un hacha, pero un hombre con un altavoz me impidió bajar. Me dijo que ya estaban en comunicación con los pilotos y que no había ninguna fuga de agua en la cabina”, afirmó Jackson.

Añadió que tras ser detenido se sumergió de nuevo y se despidió del piloto. Pero el piloto indicó entonces que seguía queriendo ser rescatado. “Me señaló la puerta de emergencia de la cabina. Volví a nadar y cogí una cuerda y la até a la puerta e intentamos tirar de ella con otros botes, pero la cuerda se rompió y me golpeó en la cara y me dejó inconsciente. Lo siguiente que sé es que estaba aquí en el hospital”.

Ambos pilotos se encuentran entre las 19 víctimas mortales confirmadas.

Condolencias

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, expresó sus condolencias a las personas afectadas por el accidente.

El líder de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, también expresó sus condolencias, igual que el secretario general del bloque regional de la Comunidad del Este de África, Peter Mathuki. “Somos solidarios con el gobierno y el pueblo de Tanzania” declaró Mathuki en Twitter.

Precision Air, la mayor compañía aérea privada de Tanzania, difundió un breve comunicado confirmando el accidente.

Salamu za Pole pic.twitter.com/KckPgHwJSo — Precision Air (@PrecisionAirTz) November 7, 2022

La compañía, que pertenece en parte a Kenya Airways, fue fundada en 1993 y realiza vuelos interiores y regionales, así como chárteres turísticos.

Su flota está integrada por nueve aviones (3 ATR 42-500, 1 ATR 42-600 y 5 ATR 72-500).

El incidente se produjo cinco años después de que 11 personas perecieran cuando un avión perteneciente a una compañía de safaris se estrellara en el norte de Tanzania.

Soldados llevan el ataúd de una víctima, después de que un avión de pasajeros se precipitara al lago Victoria, el 7 de noviembre de 2022. SITIDE PROTASE - AFP

Agencias AFP y DPA

LA NACION

Temas Avión