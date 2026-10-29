Tragedia aérea en Uruguay: un piloto murió tras el choque de dos avionetas que hacían acrobacias cerca de Montevideo

MONTEVIDEO.- Dos avionetas que realizaban acrobacias sobre la localidad de Guazuvirá, a 60 kilómetros de Montevideo, colisionaron en el aire y uno de los pilotos murió en el accidente. Tras el choque, una de las aeronaves involucradas logró realizar un aterrizaje de emergencia, mientras que la segunda “se precipitó a tierra, registrándose el fallecimiento de su único ocupante”, indicó la Fuerza Área Uruguaya (FAU) de ese país en un comunicado.

La víctima fatal fue identificada como Daniel Ubillos, un veterano aviador retirado de la FAU de 58 años que “contaba con mucha experiencia”.

Los segundos previos al impacto de las avionetas (Fuente: NAC)

Según Javier Durán, uno de los integrantes del equipo de pilotos acróbatas, “las dos avionetas estaban realizando maniobras acrobáticas de ensayo para un evento privado que tendrá lugar en los próximos días”.

En el lugar se desplegó personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, quienes llevaron adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso, detallaron desde la FAU a través de un posteo en la red social X.

El comunicado que compartió la Fuerza Aérea uruguaya

El avión piloteado por Ubillos era un Rihn DR-109, matrícula CX-FLG. Por otro lado, el experimentado aviador formaba parte de un equipo que realizaba acrobacias aéreas y fue el fundador del Aeródromo Green, ubicado también en Guazuvirá.

El otro piloto de 32 años y cuya identidad no trascendió, logró aterrizar de emergencia y terminó ileso, aunque tuvo que ser asistido por un ataque nervioso.

En palabras de Durán, el episodio fue “un triste accidente de un grupo de acrobacias que se estaba formando hace poco” y detalló que el incidente se dio por “un toque” entre ambas avionetas.

El posteo despedida del piloto fallecido

Además del comunicado, la FAU también le dedicó un posteo de despedida a Ubillos. “Acompañamos con afecto a sus familiares, amigos y seres queridos, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento”, escribieron en Instagram.

Pese a las declaraciones a medios locales por parte de Durán, de forma oficial aún no se determinó qué provocó el contacto entre los dos aviones ni por qué Ubillos no pudo recuperar el control de su aeronave para concretar un aterrizaje de emergencia.

“La Fuerza Aérea Uruguaya despide con honor a uno de de los suyos y eleva su reconocimiento a quien seguirá presente en nuestra memoria. Que en paz descanse”, cierra el posteo en Instagram.

Con información de AP