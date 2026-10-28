La sorprendente respuesta de Donald Trump cuando le preguntaron por Flavio Bolsonaro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este martes al paradero del senador brasileño Flavio Bolsonaro y dijo creer que estaba “en Argentina”, en referencia al paso del excandidato liberal por el territorio nacional para despegar rumbo a Ecuador.

“¿Dónde está Flavio?“, fue uno de los interrogantes que le plantearon a Trump antes de abordar el Air Force One. A metros de la escalinata del avión presidencial, el mandatario respondió: ”Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí“.

Las palabras de Donald Trump sobre Flavio Bolsonaro

Las declaraciones del líder norteamericano tuvieron lugar horas antes de que el gobierno de Javier Milei confirmara durante la madrugada del miércoles que el líder del Partido Liberal brasileño despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, a bordo de un avión Gulfstream G400 junto a su familia.

Según la versión de la Casa Rosada, Bolsonaro con su esposa Fernanda y sus dos hijas ingresaron a territorio nacional por la noche e inmediatamente partieron vía aérea hacia Guayaquil, Ecuador. El destino final sería Estados Unidos, donde el gobierno de Trump le otorgaría asilo político.

Justamente respecto a ese tópico hizo mención el presidente de los Estados Unidos y aseguró que, de darse un eventual arribo de Bolsonaro a su país, contaría con su venia. “Lo aprobaría”, dijo Trump, y agregó: “Creo que son personas decentes. Por mí, estaría bien”.

Donald Trump (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

A la par de las declaraciones de Trump empezaron a circular versiones que aseguraban que Estados Unidos estaría al tanto de la operación de salida de Brasil por parte de Bolsonaro. Eso reportaron los diarios brasileños O Globo y Folha do Sao Paulo y diversos medios estadounidenses cuando la versión del entorno del excandidato era que se iba a Florida y que allí recibiría asilo político de la gestión republicana aliada al clan conservador.

En Estados Unidos también está su hermano Eduardo, quien tiene una orden de detención vigente, expedida por el juez Alexandre De Moraes.

Una vez confirmado el despegue del avión que llevaba a Bolsonaro y a su familia desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, los propagandistas libertarios de Milei celebraron en redes sociales durante toda la madrugada.

Uno de los mensajes lo publicó Juan Pablo Carreira -conocido como Juan Doe en redes-, que tiene un cargo en el Estado como director de Comunicación Digital de la Presidencia.

“El gobierno de Milei es el gobierno con más huevos de la historia. Flavio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo, que quiere meter presos a todos los opositores; y ahora va a poder seguir la lucha desde Estados Unidos, en vez que desde una celda en Brasilia como su padre”, escribió Carreira.

El posteo de Carreira

Finalmente, quien compartió un sugestivo tuit fue Santiago Caputo. Sin hacer mención directa al hecho que lo tuvo como protagonista a Bolsonaro, el asesor presidencial posteó: “La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia”.

El sugestivo tuit de Caputo

“Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración”, cerró el asesor presidencial.