Un hombre murió tras chocar contra un caballo cuando iba a su trabajo en Mendoza

Un hombre de 30 años murió este viernes por la mañana en la localidad mendocina de Las Heras después de chocar contra un caballo cuando iba en su auto al trabajo.

El conductor viajaba en su vehículo Volkswagen Voyage de color negro hacia el este por la calle Santa Rita con destino al Parque Industrial de la zona. De forma imprevista, el animal se cruzó en el camino y el hombre no pudo esquivarlo, según informó el medio local Diario Uno.

A raíz del golpe, el caballo pasó sobre el parabrisas y el techo del auto, para después caer muerto sobre la calle. En tanto, el vehículo siguió fuera de control y frenó su marcha a unos 20 metros del punto del impacto, sobre un pastizal al costado del camino.

Los médicos de la asistencia de emergencias le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar al conductor durante varios minutos dentro del auto, pero confirmaron su muerte poco después.

En el lugar del choque intervinieron bomberos, agentes de la Comisaría 36°, personal de la Policía Vial, peritos de la Policía Científica y dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Otro accidente en Mendoza

Este hecho se suma a otro accidente trágico ocurrido recientemente en una ruta mendocina, en el que dos mujeres de 52 y 55 años murieron tras chocar el pasado martes por la madrugada en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de San Martín.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Flores y Ana Estrada, madre y madrina de un oficial penitenciario que había sido tomado como rehén durante un motín en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Las familiares del oficial salieron de urgencia para intentar colaborar en las negociaciones - Diario Uno

El choque ocurrió cerca de las 4.30 a la altura del kilómetro 999, entre el carril Montecaseros y la calle Fernández, durante una intensa lluvia y caída de granizo en la zona.

Las víctimas viajaban de urgencia desde la localidad de La Paz hacia el penal provincial a bordo de una camioneta, cuando el conductor del vehículo perdió el control por el asfalto resbaladizo, salió de la calzada e impactó contra un árbol al costado del camino.

Como consecuencia del fuerte golpe, las mujeres murieron en el acto, mientras que los otros dos ocupantes de la camioneta sufrieron heridas y fueron asistidos por personal de salud. En la escena del accidente trabajaron bomberos, agentes de la Comisaría 12, la Policía Vial de la Zona Este y la Policía Científica, bajo las directivas de la ayudante fiscal Mirian Escudero, lo que provocó desvíos en el tránsito durante varias horas.