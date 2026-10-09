Los dramáticos videos del aluvión en Santiago de Chile: las calles se llenaron de agua y barro y hay al menos seis heridos

SANTIAGO.– Fuertes lluvias azotaron el jueves la capital de Chile y la región circundante, provocando deslizamientos de tierra que arrastraron autos por las calles, inundaron viviendas y obligaron a los residentes a evacuar. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron las autoridades.

El fuerte torrente causado por intensas lluvias impactó principalmente la zona de Las Condes, en el noreste de la capital chilena de 7 millones de habitantes.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

El presidente chileno, José Antonio Kast, declaró un estado de emergencia para el suburbio de clase alta al este de Santiago, lo que le otorga a las agencias gubernamentales mayores facultades para responder mientras las lluvias torrenciales convertían vías importantes en cauces intransitables.

La alcaldesa del distrito, Catalina San Martín, afirmó que en los últimos días habían caído 14,4 centímetros de lluvia –aproximadamente nueve veces el promedio de precipitaciones para el mes de octubre–, dejando la zona totalmente saturada.

Distritos en alerta por el clima

El río Mapocho, que atraviesa Santiago, se desbordó, obligando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. La agencia nacional de respuesta ante desastres puso a otros 10 distritos en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos deslizamientos y ordenó la suspensión de clases el viernes.

Las tormentas de esta semana ya habían causado daños en decenas de viviendas en el centro del país y dejaron a casi 12.000 clientes sin electricidad en la capital, señalaron funcionarios. Se tiene previsto que la intensidad de las lluvias se reduzca el viernes.

Aluvión provoca desplazamientos de tierra en Santiago de Chile

No se reportaron muertes el jueves. Entre los heridos había un bebé de 1 año que sufrió fracturas, precisaron las autoridades. Los bomberos afirmaron del rescate o evacuación de más de 1000 personas.

Las inundaciones se producen en momentos en que un potente fenómeno de El Niño gana fuerza. El calentamiento natural y recurrente de las aguas del Pacífico ecuatorial altera los patrones de lluvia en todo el mundo y a menudo trae consigo primaveras más húmedas al hemisferio sur. La Organización Meteorológica Mundial informó el jueves que se tiene previsto que el El Niño de este año alcance su punto máximo en diciembre y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950.

Aluvión provoca desplazamientos de tierra en Santiago de Chile

“Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes”, informó Kast en X.

“Esta lluvia era absolutamente inesperada (...), venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte”, dijo San Martín a periodistas.

Aluvión provoca desplazamientos de tierra en Santiago de Chile.

“El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro”, dijo a la prensa Louis de Grange, ministro de Obras Públicas.

Aluvión provoca desplazamientos de tierra en Santiago de Chile.

Los bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos, viviendas y en una universidad que quedó aislada. En la zona se ubican varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica.

El gobierno “está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados”, dijo en una breve rueda de prensa el secretario de gobierno José Francisco Lagos.

Agencias AP y AFP