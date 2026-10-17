Una perra sobrevivió más de 50 horas perdida en Alaska tras una avalancha y un AirTag ayudó a encontrarla

Una avalancha en las montañas de Alaska ocurrida el pasado sábado 10 de octubre pudo haber marcado el fin de la vida de LouLou, una perra que acompañaba a dos excursionistas cuando se produjo el despredimiento de nieve. El episodio originó un operativo de 50 horas y la mascota fue encontrada con vida.

¿Qué ocurrió durante la avalancha en las montañas de Alaska?

Según informó Scripps News, LouLou es una perra de cuatro años, mezcla de caniche y husky, que acompañaba a dos montañistas experimentados durante una excursión. Mientras recorrían una cresta, una avalancha sorprendió al grupo y los arrastró cerca de 152 metros por la ladera.

Lauren Padawer, novia de uno de los excursionistas, se enteró del accidente a través de Facebook y comenzó a organizar una búsqueda para encontrar a la mascota Facebook @TheHoundLoungeLlc

Ambos sobrevivieron al accidente, aunque sufrieron lesiones graves, entre ellas fracturas óseas. Debido a su estado de salud, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, después del desprendimiento, la mascota había desaparecido. Su paradero se convirtió en el centro de una búsqueda en el entorno montañoso, donde las condiciones estaban marcadas por la presencia de nieve.

La publicación de Facebook que impulsó la búsqueda de LouLou

Lauren Padawer, novia de uno de los excursionistas, se encontraba de viaje en el extranjero cuando se enteró del accidente a través de una publicación en Facebook. Después de confirmar que los dos hombres habían sobrevivido, concentró sus esfuerzos en encontrar al animal.

Para conseguir ayuda, Padawer publicó mensajes en grupos locales dedicados a las actividades al aire libre y a las mascotas. La iniciativa recibió una respuesta de personas dispuestas a colaborar.

Varios voluntarios ofrecieron helicópteros, drones y asistencia para localizar a LouLou en el área donde ocurrió el desprendimiento. La participación de la comunidad permitió sumar recursos y personas a las tareas de rastreo.

¿Cómo ayudó un Apple AirTag a encontrar a la perra desaparecida?

Uno de los elementos que resultaron fundamentales fue el AirTag de Apple que llevaba LouLou. Durante las búsquedas aéreas, el dispositivo transmitió señales que apuntaban repetidamente hacia una misma zona general de las montañas. Esa referencia permitió orientar los esfuerzos de localización y proporcionó una pista sobre el posible paradero de la mascota.

Tras aproximadamente 50 horas en la naturaleza de Alaska, LouLou fue encontrada con vida por personas que se habían sumado a la búsqueda. A pesar del tiempo transcurrido desde el accidente, la perra estaba prácticamente ilesa cuando los participantes del operativo consiguieron localizarla.

El desprendimiento de nieve sorprendió a los montañistas mientras recorrían una cresta del Parque Estatal Chugach Facebook @TheHoundLoungeLlc

Cómo funciona un AirTag y cuáles son sus limitaciones para encontrar mascotas perdidas

De acuerdo con la información oficial de Apple, los AirTag funcionan mediante señales Bluetooth que pueden ser detectadas por dispositivos cercanos conectados a la red Buscar. Cuando esto ocurre, la ubicación aproximada del accesorio se transmite de forma cifrada y anónima, lo que permite al propietario consultar su posición desde un iPhone, iPad o Mac.

Sin embargo, estos dispositivos no cuentan con un sistema de rastreo GPS independiente. Su funcionamiento necesita que otros equipos compatibles se encuentren dentro del alcance de la señal. Por ese motivo, su capacidad de localización puede verse limitada en regiones montañosas o poco pobladas.