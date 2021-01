Transición en EE.UU.: guía para seguir la asunción de Joe Biden

Washington se prepara para el traspaso presidencial Fuente: AP

Joe Biden se convertirá en el presidente 46 de Estados Unidos mañana en una ceremonia sin precedentes: desierta y resguardada por estrictas medidas de seguridad. El acto se llevará a cabo a las 12.00 (hora local) en Washington en un escenario pandémico y ante rumores de posibles incidentes tras el ataque al Capitolio. Además, será el primer juramento presidencial desde 1869 donde el presidente saliente, en este caso Donald Trump, no está presente para hacer el traspaso con su sucesor. A continuación, los detalles del evento:

¿Qué pasará mañana en la ceremonia?

Biden y Kamala Harris jurarán como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Bajo el lema "América unida", el acto tendrá lugar en las escalinatas de la parte oeste del Capitolio como se hace desde la toma de posesión de Ronald Reagan, en 1981. No solo se limitaron los eventos públicos, también se redujo el número de invitados. Tampoco habrá baile inaugural, por primera vez desde 1949, ni desfile en la Avenida Constitución. La ceremonia se transmitirá de forma virtual.

El primer discurso de Biden será desde un escenario montado en las escalinatas del Congreso. El presidente va a jurar con una biblia que ha estado en su familia desde finales del siglo XIX y la ceremonia inaugural está en manos de Leo O´Donovan, un sacerdote jesuita conocido de Biden, quien llevó a cabo las exequias de Beau Biden, su hijo fallecido en 2015.

¿Quiénes asistirán - y quiénes no - al evento?

Pocos invitados estarán presentes. El listado incluye a ex presidentes, como Barack Obama, Bill Clinton, y George W. Bush, junto con Michelle Obama, Hillary Clinton y Laura Bush. El vicepresidenteMike Pence acudirá, a diferencia de Donald Trump, quien hizo pública su ausencia luego de la ratificación de la victoria de Biden. Jimmy Carter, el ex presidente de 96 años, y su esposa Rosalynn Carter, tampoco asistirán, pero enviaron sus "mejores deseos". Es la primera asunción a la que Carter no se hace presente desde 1977.

¿Qué artistas serán parte del entretenimiento?

La artista pop Lady Gaga, quien dijo estar honrada de participar en el evento, será quien entone el himno nacional. Amanda Gorman, una joven autora afroamericana, leerá un poema dirigido a abrir "un nuevo capítulo de dignidad, integridad, esperanza y unidad en Estados Unidos". Le siguen Jennifer López y Garth Brooks, cantante de country, quien evitó cantar hace cuatro años cuando asumió Trump, pero sí lo hizo en el inicio de la era Obama.

¿Cuáles son los protocolos Covid?

Sin dudas, la pandemia va a ser de esta ceremonia una muy particular. Quienes asistan, deberán respetar el distanciamiento social y utilizar su mascarilla durante el evento. El Comité del Congreso de Ceremonias Inaugurales, que suele organizar este tipo de actos, redujo drásticamente el número de personas invitadas. Normalmente, habilita 200.000 entradas para miembros del Congreso. Esta vez, los funcionarios solo tendrán dos tickets disponibles. Se espera que asistan alrededor de mil personas.

¿Qué medidas de seguridad se llevarán a cabo?

El asalto al Capitolio ocasionado por fanáticos de Trump no solo marcó un hecho inigualable en la historia estadounidense, también afectó a la asunción de Biden. Es que, ante los hechos violentos tras la victoria del demócrata y por temor a volver a presenciar una situación del estilo, se montará mañana un mega operativo de seguridad. Más de 25,000 miembros de la Guardia Nacional - una división del ejército - han sido convocados, dos veces el número de efectivos utilizados en ceremonias pasadas. Se colocaron vallas de seguridad extras bordeando el capitolio, y se cerraron numerosas calles. Las autoridades han pedido a la ciudadanía no viajar a la ciudad y aconsejaron que sigan el evento desde sus casas.

