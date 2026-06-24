Tras 16 días de recuento, Keiko Fujimori logra una ventaja irreversible y se encamina a la presidencia de Perú

LIMA.- Tras 16 días de recuento que tuvieron a Perú y a la región en vilo, la candidata de derecha Keiko Fujimori logró la noche del martes una ventaja irreversible en el balotaje del 7 de junio sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, lo que allana su camino para convertirse en la próxima presidente del país.

Esta victoria en uno de los comicios más reñidos de la historia reciente de América Latina marcaría el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue destituido tras un gobierno marcado por el autoritarismo y la corrupción.

Con el 99,86% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,118% de los votos frente al 49,882% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Fujimori aventaja por poco más de 43.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan 39.300 votos correspondientes a 131 actas electorales.

La inminente victoria de Fujimori confirma ​el giro a la derecha de América Latina, tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia ‌y al unirse a otros líderes conservadores o liberales impulsados por duras promesas ​para frenar una ola de inseguridad ciudadana en la ​región.

Abelardo de la Espriella tras si triunfo JUAN BARRETO - AFP

Sánchez denunció el martes, sin mostrar pruebas, que se estaba desarrollando “un fraude” electoral y afirmó que no reconocería un eventual gobierno de Fujimori, lo que podría prolongar una crisis política en el país que ha tenido ocho presidentes desde 2018 por renuncias o destituciones. Fujimori no respondió a los dichos de su rival, pero el secretario general de su partido y compañero de fórmula presidencial, Luis Galarreta, calificó la posición de Sánchez como “antidemocrática” por decir que desconocerá los resultados.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el martes en la noche un pedido de Sánchez de anular, alegando supuestas irregularidades, miles de votos del extranjero que en su mayoría han favorecido a Fujimori. El candidato izquierdista ha llamado a sus seguidores a realizar protestas en contra del proceso.

Roberto Sánchez ERNESTO BENAVIDES - AFP

La autoridad electoral tiene previsto proclamar oficialmente al ganador de los comicios a más tardar a mediados de julio. Fujimori, que se convertiría en la primera mujer en llegar al poder en Perú mediante elección directa, perdió en tres balotajes previos. En el último, en 2021, fue derrotada por apenas 44.200 votos por el izquierdista Pedro Castillo.

País dividido

El traspaso de mando para un nuevo mandato de cinco años se realizará el 28 de julio.

El resultado del balotaje presidencial en Perú se dilató por la revisión de votos observados o impugnados, la llegada tardía de votos físicos del extranjero y por la ajustada votación entre los candidatos que definieron la presidencia del país minero.

El desenlace de la primera ronda electoral del 12 de abril en Perú se había prolongado más de un mes tras fallos logísticos en el proceso y acusaciones de fraude de un exalcalde de Lima que peleó codo a codo con Sánchez por un lugar en el balotaje.

Fujimori, de 51 años, heredará un país dividido por grandes desigualdades económicas entre la capital Lima y las zonas rurales, y una profunda desilusión con las élites políticas en una nación que ya ha tenido ocho presidentes desde 2018.

Durante ese período ninguno completó su mandato: tres fueron expulsados y uno renunció a casi una semana de asumir el cargo.

Actualmente, cuatro expresidentes que gobernaron en los últimos 25 años se encuentran en prisión. El padre de Fujimori, que estuvo 16 años preso por violaciones de derechos humanos durante su gobierno en la década de 1990, murió en septiembre de 2024 meses después de recibir un indulto humanitario.

El presidente interino José María Balcázar habla con los periodistas a su llegada al palacio presidencial tras ser designado por los legisladores, el 18 de febrero de 2026 Gerardo Marin - AP

La hija mayor de Fujimori, que en elecciones anteriores se distanció del legado político familiar, evocó en estos comicios el gobierno de su padre presentándose como una líder fuerte y la más capacitada para imponer el orden y la estabilidad en un país que lidia con el aumento de la extorsión y los asesinatos.

Según una encuesta, cerca del 70% de los peruanos esperan que la lucha contra la delincuencia sea la prioridad del próximo presidente.

Sánchez, de 57 años, había puesto el acento en el fortalecimiento de las instituciones y la reducción de las desigualdades.

Agencias AFP y Reuters