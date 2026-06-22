De la Espriella presidente: las claves de la elección más ajustada de la historia de Colombia

BOGOTÁ.- Tras la elección más ajustada de la historia de Colombia, con menos de 250.000 votos dándole la victoria al outsider de derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, el presidente electo enfrenta ahora la difícil tarea de gobernar un país partido en dos bloques antagónicos y con múltiples incendios que apagar.

Con una crisis fiscal acuciante, un sistema de salud al borde del colapso y una escalada de la violencia protagonizada por grupos armados que atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas dos décadas, el abogado de 47 años sin experiencia previa en política deberá aprovechar la tradicional “luna de miel” presidencial para mostrar resultados que tranquilicen al país.

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebran los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Barranquilla VANEXA ROMERO - AFP

Estas son las claves de una jornada que quedará, sin duda, en la memoria política de Colombia.

Un balotaje para el infarto

De la Espriella se impuso con el 49,66% de los votos frente al 48,70% obtenido por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero político del presidente Gustavo Petro.

La diferencia, de apenas 250.830 sufragios sobre casi 26 millones emitidos, convirtió a esta segunda vuelta en la más ajustada desde que existen registros electorales modernos en el país.

Pero el estrecho margen también dejaba otra lectura: lejos de cerrar la grieta que marcó los últimos años, el resultado exponía a un país totalmente partido en dos. En línea con otras elecciones recientes de América Latina, donde los triunfos por márgenes estrechísimos —como ocurrió en Perú— dejaron a los nuevos gobiernos con un mandato frágil y una sociedad atravesada por la desconfianza y la polarización, Colombia parecía no ser la excepción.

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella observan los resultados parciales proyectados en Cali JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Poco antes de las siete de la tarde, el propio De la Espriella rompió el silencio con un mensaje publicado en X en el que celebró la victoria y agradeció a los casi 13 millones de colombianos que, según dijo, “depositaron su confianza en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro”.

“Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura y próspera”, escribió el mandatario electo.

La celebración de la derecha y la llamada de Trump

La noche del 21 de junio no fue solo una fiesta en Barranquilla, dónde recibió los resultados De la Espriella.

Desde Washington, el presidente norteamericano, Donald Trump, fue uno de los primeros líderes internacionales en reaccionar a la victoria del outsider.

En un breve mensaje publicado en Truth Social escribió: “Él ganó, ¡GRANDE!”, antes de mantener una conversación telefónica con De la Espriella que, según trascendió en los medios locales, se extendió durante unos siete minutos.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

De acuerdo con las versiones difundidas por el entorno del presidente electo, Trump habría invitado al presidente electo a visitar la Casa Blanca y habría expresado su interés en fortalecer la cooperación bilateral en áreas como la lucha contra el crimen organizado, la seguridad ciudadana y el control migratorio.

Las felicitaciones también llegaron desde sus aliados regionales. El presidente de la Argentina, Javier Milei, celebró que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica y decirle basta al crimen organizado transnacional”, mientras que su par de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó la voluntad de profundizar los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Horas más tarde se sumó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien invitó al presidente electo a visitar Roma y destacó el vínculo personal que este mantiene con Italia.

El silencio de Cepeda y la tensión con Petro

El clima de celebración en el búnker de Defensores de la Patria contrastaba con la tensión que dominaba las filas del Pacto Histórico.

Cepeda demoró varias horas en pronunciarse y, cuando finalmente lo hizo, sostuvo que el resultado del preconteo “no es vinculante” y anunció que impugnaría 33.000 mesas de votación, aunque aclaró que reconocería el resultado definitivo una vez concluido el escrutinio oficial.

Iván Cepeda levanta el puño tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial en el Hotel Tequendama, en Bogotá RAUL ARBOLEDA - AFP

Más confrontativo fue el tono adoptado por Petro. A través de un mensaje publicado en X, el presidente saliente reclamó la impugnación inmediata de varias mesas y sostuvo que nadie podía proclamarse vencedor antes de la finalización del escrutinio.

Lejos de bajar el tono con el correr de las horas, fue escalando sus denuncias: llegó a acusar a las autoridades electorales de impedir el ingreso de los abogados del Pacto Histórico al centro de cómputos de Corferias, en Bogotá.

“Solo los jueces determinan quién es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo solo es deseo”, escribió el mandatario.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

La respuesta de De la Espriella llegó desde el escenario montado en Barranquilla.

“Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Hoy los colombianos me eligieron bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió al inquilino actual de la Casa de Nariño”, afirmó ante una multitud que lo vitoreaba.

“Que los abogados estén listos para cuidar lo que el pueblo decidió”, añadió De la Espriella.

Disturbios tras los resultados

La polarización que dejó al descubierto el ajustado resultado electoral también se hizo sentir en las calles.

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se registraron protestas y disturbios en distintos puntos del país, con bloqueos de vías, daños a infraestructura pública, intentos de ataques contra estaciones de policía y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las autoridades informaron que los principales focos de alteración del orden público fueron controlados mediante operativos desplegados durante la madrugada.

Un manifestante permanece junto a barricadas en llamas durante enfrentamientos tras conocerse los resultados en Bogotá DIEGO CUEVAS - AFP

Los incidentes más graves se registraron en Bogotá y Cali. En la capital, grupos de encapuchados provocaron caos en las localidades de Usme y Kennedy, donde intentaron atacar instalaciones policiales, levantaron bloqueos y afectaron la movilidad. Según informó la alcaldía, en el sector de Monteblanco se registró además un intento de saqueo a comercios, mientras que en las inmediaciones del Portal Américas fueron incendiadas llantas y una motocicleta.

La situación derivó en la intervención de la Fuerza Pública luego de que una persona del equipo de diálogo del distrito fuera agredida.

Un hombre camina junto a manifestantes que se ubican frente a barricadas en llamas durante los enfrentamientos por los resultados en Bogotá DIEGO CUEVAS - AFP

En paralelo, manifestantes se concentraron frente a Corferias, donde avanzaba el escrutinio electoral, y luego marcharon hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde se reportaron incidentes menores antes de la dispersión de los asistentes.

En Cali, otro de los principales epicentros de las protestas, se registraron enfrentamientos en la zona de Puerto Rellena, con daños a bienes públicos y afectaciones a cámaras de monitoreo vial. El alcalde Alejandro Eder aseguró durante la madrugada que la situación había sido controlada.

Abelardo, entre la calma y el baño de realidad

Desde el icónico monumento conocido como la Ventana al Mundo, De la Espriella proclamó que “nace una nueva era” para el país y que “la patria milagro comienza hoy”. Sin embargo, tras los mensajes más épicos apareció un tono más sobrio que sorprendió incluso a parte de sus simpatizantes.

El abogado penalista que recorrió el país prometiendo soluciones drásticas reconoció la magnitud de los desafíos que enfrentará al asumir el poder.

Abelardo de la Espriella habla a sus seguidores desde detrás de un vidrio antibalas tras conocerse los resultados preliminares en Barranquilla JUAN BARRETO - AFP

“No heredo un país fácil. Es una nación dividida, endeudada, que exige reconstrucción. No voy a prometer milagros, no voy a engañar al pueblo con soluciones mágicas”, dijo De la Espriella en su primer discurso tras la victoria.

Al mismo tiempo, moderó su característico tono confrontativo y se comprometió a gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él, a no perseguir a los opositores por pensar distinto y a respetar la independencia de los poderes del Estado.

A Cepeda le aseguró que “tendrá todas las garantías” para ser oposición, aunque advirtió que “no tolerará” que el senador de izquierda rete a las instituciones “con actos violentos”.

Una simpatizante de Abelardo de la Espriella espera los resultados preliminares en Barranquilla JAIME SALDARRIAGA - AFP

El discurso concluyó con dos guiños dirigidos a sectores clave de su coalición. Por un lado, agradeció a los integrantes activos y retirados de las fuerzas militares y de policía, a quienes invitó a recitar una plegaria patriótica. Por otro, reconoció el respaldo recibido por las iglesias cristianas durante toda la campaña.

“Más que nada, gracias a Dios”, repitió De la Espriella antes de despedirse de la multitud.