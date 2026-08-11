Tras 17 años de ruptura, Venezuela e Israel acuerdan establecer mecanismos para reanudar las relaciones consulares

CARACAS.- Los gobiernos de Venezuela e Israel anunciaron el martes un acuerdo para establecer un mecanismo de coordinación que permitirá prestar servicios consulares a sus ciudadanos. La medida marca la reanudación de los vínculos bilaterales 17 años después de la ruptura de las relaciones diplomáticas.

Según un comunicado conjunto, la decisión surgió tras conversaciones sostenidas en las últimas semanas entre el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia González, y su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. Ambos gobiernos destacaron la trascendencia del “vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela”, que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países. Diversos reportes aclararon que no se trata de un restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, sino de un canal técnico y consular acotado a la asistencia ciudadana y a la cooperación por la emergencia sísmica.

El acercamiento se concretó luego de la visita al país sudamericano de una delegación humanitaria israelí, compuesta por ingenieros estructuralistas y expertos en respuesta a desastres, tras los dos poderosos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio. Además de los servicios consulares, las partes acordaron permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación.

Según datos de la agencia AP, los potentes sismos dejaron al menos 6301 fallecidos, 16.740 heridos y 17.900 personas sin vivienda por el colapso de 190 edificios. La comitiva israelí ayudó en la evaluación de estructuras y en la elaboración de planes de contingencia, asistencia por la cual la presidenta interina Delcy Rodríguez expresó públicamente su agradecimiento en julio.

Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) Ariana Cubillos - AP

La reanudación de los contactos consulares se enmarca en un giro de la política exterior venezolana, ahora alineada con los intereses de Estados Unidos, junto con el distanciamiento de Caracas respecto de Irán. Esta nueva dinámica se inició tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero, durante una operación militar llevada a cabo por fuerzas especiales estadounidenses. Rodríguez dirige ahora el país bajo una fuerte presión del presidente Donald Trump, quien procuró trabajar estrechamente con la mandataria en funciones para estabilizar la nación sudamericana luego de la sorpresiva salida de Maduro. Analistas prevén que este proceso conduzca al restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas.

Las relaciones bilaterales se encontraban interrumpidas desde el 15 de enero de 2009. En aquel momento, el presidente Hugo Chávez ordenó romper todo tipo de relaciones y expulsó al embajador israelí en Caracas en solidaridad con Palestina y en protesta por las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza. A diferencia de la actitud receptiva de Rodríguez frente a la ayuda internacional, Chávez rechazó en 1999 las ofertas de asistencia de Estados Unidos tras las catastróficas inundaciones que afectaron al país. Tanto él como su sucesor, Nicolás Maduro, mantuvieron una postura férreamente crítica hacia Tel Aviv. Como contrapartida, las autoridades palestinas establecieron relaciones oficiales con Caracas en abril de 2009 y abrieron una representación diplomática.

Agencias AP, AFP y ANSA