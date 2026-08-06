Tras el ataque a Kiev, Ucrania intensifica su ofensiva con nuevos bombardeos a instalaciones petroleras en Rusia

KIEV, Ucrania (AP).- En medio de la escalada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Kiev respondió este jueves a los recientes bombardeos de Moscú con ataques contra instalaciones petroleras en el interior de aquel país.

Los repetidos ataques provocaron escasez de combustible y han inquietado a la población rusa. Mientras tanto, los ucranianos soportan con regularidad los bombardeos que las debilitadas defensas antiaéreas de Kiev tienen dificultades para contrarrestar en medio de la invasión a gran escala que ya lleva cuatro años.

Los ataques, que tienen como objetivo casi a diario instalaciones energéticas, logísticas, portuarias y de transporte, se han intensificado en los últimos meses y han dejado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

La región de Kiev sufrió entre el martes por la noche y el miércoles una ofensiva rusa con misiles y drones que dejó al menos 17 muertos y más de 40 heridos, lo que derivó en un reclamo cada vez más urgente por parte de Ucrania y sus países socios para encontrar nuevos suministros de defensa antiaérea.

Bomberos apagan un incendio tras un impacto de misiles rusos en un almacén en Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov) Dan Bashakov - AP

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebró los ataques que alcanzaron una refinería en la república rusa de Baskortostán, ubicada a más de 1.300 kilómetros del frente.

La ofensiva ucraniana

También aseguró que otra refinería, en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros de la línea de combate, fue blanco de un ataque. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la noche derribó 605 drones ucranianos sobre más de una veintena de regiones del país y la península de Crimea, anexionada por Moscú.

Entre los objetivos figuró la región de Tver, situada a unos 180 kilómetros al noroeste de Moscú, donde un centro logístico de Wildberries, el mayor grupo ruso de comercio electrónico, sufrió daños leves, según las autoridades locales.

“Como consecuencia de la caída de restos de un dron, la fachada del centro logístico de Wildberries resultó ligeramente dañada”, escribió en Telegram el gobernador regional, Vitali Koroliov, quien precisó que no se registraron víctimas.

Un edificio gravemente dañado tras los ataques rusos en el distrito de Lukianivska, en Kiev, el 5 de agosto de 2026 (Jane Barlow / AFP) JANE BARLOW - POOL

En los primeros seis meses de este año, 1.396 civiles murieron y 7.978 resultaron heridos en Ucrania informó el miércoles la oficina de las Naciones Unidas en Kiev. Eso representó un aumento del 37% respecto del mismo período del año pasado y un salto del 114% con respecto a 2024, indicó, atribuyendo el incremento a más ataques aéreos de largo alcance por parte de Rusia.

Las fuerzas de Moscú han castigado en las últimas semanas a Ucrania con misiles balísticos que, según funcionarios de Kiev, solo el sistema de defensa aérea Patriot, fabricado en Estados Unidos, puede detener. Pero la guerra en Irán ha agotado las reservas de estos misiles dejando a Ucrania a merced de los bombardeos rusos que buscan aprovechar sus debilitadas defensas aéreas.

“Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas con todos los socios que puedan ayudar con el suministro de misiles interceptores para protegernos de ataques rusos demenciales contra la vida, las personas y las instalaciones civiles”, señaló Zelensky en redes sociales a última hora del miércoles.

La condena de la ONU

Frente a este escenario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el cese de los ataques contra zonas civiles en Rusia y Ucrania, donde decenas de personas han perdido la vida mientras ambos bandos intensifican sus ataques de largo alcance.

“Esta última serie de ataques sigue un patrón alarmante de escalada de ataques contra zonas densamente pobladas”, declaró su portavoz, Farhan Haq, a los medios de comunicación, añadiendo que “los ataques contra civiles e infraestructura civil constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”.

Agencias AFP y ANSA