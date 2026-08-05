Un bombardeo ruso mata a 17 personas en la región de Kiev mientras Ucrania sufre una escasez crítica de misiles

KIEV.– Los ataques rusos con misiles y drones contra Kiev y la región circundante mataron a 17 personas e hirieron a otras 44 durante la noche del martes al miércoles, destrozando instalaciones comerciales y una estación de tren, dijo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Los objetivos alcanzados incluyeron una empresa cervecera, un almacén de materiales de construcción y una oficina de clasificación de correo que no tenían nada que ver con la guerra, dijo Zelensky. Pero el Ministerio ruso de Defensa dijo que las empresas ocultaban vínculos con el Ejército.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

El ataque nocturno, que duró unas dos horas, continúa con una serie de bombardeos rusos a gran escala con misiles balísticos que este verano se han vuelto casi rutinarios.

Las andanadas intensificadas están aprovechando la escasez crítica de Ucrania de misiles interceptores para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único sistema de defensa antiaérea de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

El mandatario ucraniano ha pedido a otros países que envíen más munición de esa clase, que se ha vuelto más escasa por la guerra de Irán. Los suministros de misiles de defensa antiaérea a Ucrania durante la primera mitad de este año cayeron a un tercio del nivel de 2025, dijo Zelensky.

Bomberos combaten un incendio después de que misiles rusos impactaran un depósito en Kyiv, Ucrania Dan Bashakov - AP

“Los interceptores balísticos son lo que podría haber salvado las vidas de los que murieron hoy”, lamentó el presidente ucraniano en redes sociales.

“Es muy importante que nuestros socios entiendan que los retrasos en suministrarlos, o la renuencia a entregar sistemas antibalísticos, conducen directamente a víctimas y destrucción tan horribles”, insistió Zelensky.

Ucrania responde con drones de largo alcance

Con los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos aparentemente estancados, Ucrania ha intensificado los ataques en el interior del territorio ruso contra objetivos clave como refinerías de petróleo en un esfuerzo por obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a negociar.

Zelensky ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se ha negado.

Militares ucranianos disparando hacia posiciones rusas cerca de Kramatorsk, en la región de Donetsk, en el marco de la invasión rusa de Ucrania IRYNA RYBAKOVA - The 93rd Kholodnyi Yar Separate

En su más reciente ataque contra instalaciones logísticas de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, drones ucranianos alcanzaron un almacén en la región de Tula, al sur de Moscú, dijeron el miércoles la empresa y el gobernador de la región.

Fue el 14º almacén de Wildberries incendiado en menos de tres semanas, según un recuento ucraniano. Ucrania dice que la empresa proporciona bienes que pueden ser utilizados por el Ejército. Kiev también está interesada en inquietar al público ruso con ataques muy visibles.

Militares ucranianos disparando hacia posiciones rusas cerca de Kramatorsk, en la región de Donetsk, en el marco de la invasión rusa de Ucrania IRYNA RYBAKOVA - The 93rd Kholodnyi Yar Separate

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus fuerzas derribaron 475 drones ucranianos durante la noche sobre 16 regiones rusas, así como sobre Crimea, anexionada ilegalmente, y las aguas del mar de Azov y el mar Negro.

En un incidente aparte, el director de una fábrica que producía drones para el Ejército ruso resultó gravemente herido cuando su auto explotó el miércoles, informaron medios de comunicación rusos. Las agencias estatales Tass y RIA Novosti indicaron que Vladimir Tkachuk fue hospitalizado en estado grave tras la explosión.

Rusia dice que atacó objetivos de guerra

Rusia disparó 24 misiles balísticos, otros cuatro misiles identificados como Zircon hipersónicos u Oniks supersónicos, y 115 drones, muchos de ellos a reacción y más difíciles de detener debido a su velocidad, dijeron las autoridades ucranianas.

“Por primera vez la falta de misiles antibalísticos se notó, la casa temblaba”, declaró a la AFP Tetiana Dremak, una habitante de Kiev después de los ataques.

Tanto es así, que en el último ataque las defensas ucranianas no pudieron interceptar ni uno solo de los 28 misiles lanzados por Rusia, según un reporte militar.

Ataques rusos sobre Kiev durante la noche

Un poco más de cinco horas después, una densa nube de humo aún se elevaba sobre la capital y un olor a quemado persistía en el aire, constató una periodista de la agencia.

“Anoche fue sencillamente horrible. Solo quiero irme de Kiev cuanto antes para que este horror, esta pesadilla, termine”, dijo Dremak. Vivir en la capital así es “imposible”, añadió la mujer.

No obstante, el Ministerio ruso de Defensa aseguró haber atacado centros de transporte, logística y distribución involucrados en actividad militar. Enumeró cuatro objetivos en Kiev, afirmando que realizaban operaciones relacionadas con la guerra.

Un bombero ucraniano trabaja para extinguir un incendio tras un masivo ataque ruso con misiles balísticos y drones sobre Kiev TETIANA DZHAFAROVA - AFP

Serhii Beskrestnov, asesor de Zelensky, dijo que la guerra de desgaste ha entrado en una nueva fase. “El enemigo está atacando todo indiscriminadamente: almacenes minoristas, instalaciones de almacenamiento de alimentos, centros logísticos, empresas, almacenes de materiales de construcción”, aseguró en Facebook.

No fue posible aclarar en un primer momento las discrepancias entre las diferentes versiones sobre el valor militar de los lugares afectados.

Mykhailo Hukov, un trabajador de almacén de Kiev de 40 años, dijo que una alerta de ataque aéreo que incluía una amenaza de misil balístico sonó poco después de la medianoche, lo que provocó una orden inmediata de evacuación.

Un agricultor sostiene una parte de un dron ruso FPV que derribó con un rifle mientras observa un campo en llamas tras un ataque aéreo en la región de Kharkov, Ucrania Andrii Marienko - AP

“Así que todos empezaron a correr”, dijo a la agencia AP. “Movilicé a todos para que no volvieran a entrar por sus mochilas”, agregó.

Minutos después, en un refugio subterráneo, escucharon “unas explosiones muy fuertes, muy fuertes”.

El mayor operador postal privado de Ucrania, Nova Poshta, dijo que una munición de racimo rusa destruyó uno de sus centros de clasificación en Kiev.

Un hombre camina junto a los cuerpos de personas fallecidas durante un ataque ruso contra una estación ferroviaria en la región de Kiev MYKOLA TYMCHENKO - AFP

El Ministerio ruso de Defensa dijo que el centro estaba “almacenando y distribuyendo bienes de doble uso, incluidos los utilizados en la producción de vehículos aéreos no tripulados de largo y mediano alcance, así como sistemas robóticos y sistemas de guerra electrónica”. Afirmó que otros dos centros logísticos en la región de Kiev almacenaban drones o componentes para drones.

Por separado, el ministerio dijo que sus fuerzas alcanzaron tres barcos de carga en el mar Negro al sur de Odesa que, según afirmó, estaban transportando armas y equipo militar para las fuerzas armadas ucranianas. Los funcionarios ucranianos no comentaron esa afirmación.

Conductores de camión se salvan por poco

Ivan Braga, un conductor de camión de 46 años de Moldavia que estaba en Kiev durante el ataque, dijo que él y un colega corrieron desde su vehículo cuando fue alcanzado por metralla en una onda expansiva.

“No tuvimos ni tiempo de agarrar nuestros documentos ni nada más”, dijo Braga a AP. “No podía creerlo. Ya había estado en Kiev y había escuchado explosiones antes, pero nada como hoy”, agregó.

Esta fotografía muestra una columna de humo elevándose desde un incendio tras un masivo ataque ruso con misiles balísticos y drones contra Kiev TETIANA DZHAFAROVA - AFP

Una de las empresas que recibió fuego intenso fue Epicentr, una de las mayores cadenas minoristas y de construcción de Ucrania. Dijo en un comunicado en Facebook que “en minutos, los misiles rusos destruyeron lo que la empresa había construido durante décadas”. Un empleado murió y otros tres resultaron heridos.

Según el Ministerio ruso de Defensa, el centro logístico de Epicentr gestionaba el procesamiento de pedidos, la clasificación, el almacenamiento y la entrega de bienes de doble uso y componentes para la producción de drones.

Agencias AP y AFP