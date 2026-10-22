Tras la ejecución fallida, Christa Pike ya puede hablar y caminar

Christa Pike, la estadounidense que sobrevivió a la fallida ejecución tras una condena por haber asesinado en 1996 a una mujer de 19 años, ahora puede caminar y hablar, según indicó su abogado. Por el momento, los médicos intentan corroborar que sus sentidos y función cerebral no presenten daños a futuro.

El medio TMZ se comunicó con el representante legal de Pike e indicó que continúa mejorando físicamente y que ahora puede caminar más por sí sola. Además, puede comunicarse con mayor claridad y formar oraciones completas.

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años Tennesse Department of Corrections

Su abogado afirmó que está bajo supervisión médica para estudiar si su funcionamiento cognitivo y psicológico tiene daños irreversibles que puedan afectar su salud y motricidad a largo plazo, pero hasta entonces no hay signos que indiquen lo contrario.

El caso de Christa Pike

Pike, de 50 años, sobrevivió después de que le dieron dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre. Fue condenada a muerte por asesinar a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

El Death Penalty Information Center afirmó que Pike es la única persona que sobrevivió después de recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución.

Testigos que observaban desde una sala aparte dijeron que los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19.27 (hora local) y se veía a Pike atada a una camilla. La mujer permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así, aunque no quedó claro a qué se refería. Más tarde fue llevada a un hospital local.

Christa Pike fue condenada a muerte por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995

Tras conocerse el intento fallido de quitarle la vida a Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación externa y suspendió las ejecuciones programadas en el estado.

Una vez que Pike presentó una leve mejoría, fue trasladada nuevamente a la prisión de Nashville. Los abogados solicitaron una orden judicial que obligue al Departamento de Correccionales de Tennessee a preservar pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, registros y otra información del intento de ejecución del 30 de septiembre.

Según la moción de emergencia, quienes administraron la inyección letal intentaron acceder a Pike por vía intravenosa utilizando “al menos siete agujas” y “una de las agujas estaba doblada en un ángulo de 90 grados al ser retirada”, indicó CNN.

Semanas después de la ejecución fallida, Christa Pike ya puede hablar y caminar

“Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde estuvo recluida durante más de 30 años”, indicaron sus abogados en un comunicado.

“Está agradecida con los equipos de emergencia y con el personal médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias”, añadió.

Sus representantes legales señalaron que Pike “sigue recibiendo tratamiento en la prisión”. Y agregaron que continuarán supervisando su recuperación.