Qué se sabe del caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales, quedó internada y recuperó la conciencia

WASHINGTON.- Christa Pike, una reclusa de Tennessee condenada a muerte que sobrevivió a dos intentos de ejecución del Departamento de Correcionales, está despierta y puede comunicarse mientras recibe tratamiento en un hospital, informaron sus abogados el martes. Señalaron que su pronóstico sigue sin estar claro y expresaron que enfrenta “una larga recuperación”.

Según informó CNN, los representantes legales de Pike se presentarán en una audiencia judicial este miércoles para intentar preservar las pruebas relevantes de su ejecución fallida.

La conmoción tras la ejecución fallida de Christa Pike George Walker IV - AP

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica”, afirmaron sus abogados en un comunicado. “A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos”, agregaron.

Ambulancias en la cárcel tras la ejecución fallida de Christa Pike George Walker IV - AP

Se trata del primer indicio de mejoría para Pike desde que fue trasladada en ambulancia de una prisión de Nashville el miércoles pasado luego de sobrevivir a dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución después de ser declarada culpable de una golpiza y apuñalamiento que causaron la muerte de su compañera de clase, Colleen Slemmer, en 1995. El fármaco de inyección letal no la mató, pero sus abogados dijeron que sufrió quemaduras y ampollas en los brazos.

Christa Pike durante su juicio en 1996

Audiencia clave

Los abogados de Pike tienen previsto acudir hoy a los tribunales mientras buscan conocer más detalles sobre lo que ocurrió. Será a las 14 (hora argentina) en el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson en Nashville.

Los abogados solicitan una orden judicial que obligue al Departamento de Correccionales de Tennessee a preservar pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, registros y otra información del intento de ejecución del 30 de septiembre.

Según la moción de emergencia, quienes administraron la inyección letal intentaron acceder a Pike por vía intravenosa utilizando “al menos siete agujas” y “una de las agujas estaba doblada en un ángulo de 90 grados al ser retirada”, indicó CNN.

Christa Pike

Cuando Pike llegó al hospital del área de Nashville, según consta en la moción, sus brazos estaban “hinchados, quemados y con ampollas”. El pentobarbital “quema al contacto, incluyendo la piel, los tejidos y las venas”, afirmaron.

Los representantes de la mujer dijeron en su comunicado que mantienen su petición al gobernador saliente de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la sentencia de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Christa es una sobreviviente y afrontará la recuperación un día a la vez”, expresaron sus abogados. Si ella efectivamente se recupera, no está claro qué ocurrirá con su caso.

En tanto, el doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró al equipo legal de Pike, dijo que el avance “augura una buena recuperación”, pero que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa con exactitud cómo podría ser su recuperación y si su capacidad podría restablecerse a un nivel que le permita al Estado un nuevo intento de ejecución.

Freno y ejecución fallida

Una hora antes de la ejecución el miércoles pasado, el Tribunal Federal de Apelaciones de Tennessee frenó el procedimiento, aunque luego la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó continuar. Fue tras ello que luego de dos intentos de inyección letal, Pike sobrevivió.

Testigos que observaban desde una sala aparte dijeron que los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19.27 (hora local) y se veía a Pike atada a una camilla. La mujer permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así, aunque no quedó claro a qué se refería. En ese marco fue llevada a un hospital.

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años Tennesse Department of Corrections

Tras eso, el gobernador de Tennessee, que había rechazado anteriormente la petición de clemencia de Pike, emitió un comunicado en el que suspendió todas las ejecuciones de este año y pidió una “revisión exhaustiva e independiente” del intento de ejecución, según el diario Nashville Tennessean.

Fue la segunda vez este año que Tennessee no pudo ejecutar a un preso. En mayo, Tennessee detuvo a Tony Carruthers después de que el personal colocó una vía intravenosa en su brazo derecho, pero no pudo conseguir una segunda línea intravenosa.

El caso

Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio torturaron y mataron a su compañera de clase. Se convirtió en una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte.

Los fiscales dijeron que Pike temía que Slemmer fuera una rival romántica y la atrajo a una zona apartada, donde ella y su novio la atacaron con un cúter y la golpearon con un trozo de asfalto. El caso atrajo amplia atención por la brutalidad del asesinato, las edades de las personas involucradas y porque se talló un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima.

La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995 Family handout

Pike no negó que mató a Slemmer, pero sus partidarios sostuvieron que el estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y sus denuncias de abuso sexual severo. Tras el asesinato, a Pike se le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró en un comunicado incluido en su solicitud de indulto semanas atrás. “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, agregó.

Agencias AP y AFP