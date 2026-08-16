Tras las denuncias por intentos de suicidio, el jefe del Comando Central de EE.UU. visitó el USS Abraham Lincoln

WASHINGTON.– El jefe del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, visitó el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una gira de diez días por Medio Oriente que concluyó el sábado, en momentos en que la Marina estadounidense mantiene un importante despliegue militar en la región y el buque lleva más de 240 días de operaciones ininterrumpidas en el mar.

El viaje de Cooper, finalizado el 15 de agosto, incluyó visitas a Bahrein, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde mantuvo reuniones con responsables civiles y militares. El comandante también se reunió con tropas estadounidenses desplegadas en la región, donde operan actualmente más de 50.000 efectivos de Estados Unidos en distintas misiones.

Durante su recorrido, Cooper reconoció a militares, participó en actos de reenganche y supervisó el relevo al frente de la Fuerza Conjunta Combinada de la Operación Resolución Inherente (CJTF-OIR), según informó Centcom.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/VDrumI7ZPf — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 16, 2026

La visita al USS Abraham Lincoln (CVN-72) tuvo lugar en aguas del mar Arábigo y fue la segunda de Cooper al portaaviones este año. En febrero había viajado allí junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump.

En esta ocasión, Cooper se dirigió a la tripulación, integrada por marineros e infantes de Marina, y destacó su desempeño durante un despliegue particularmente prolongado. “El Grupo de Ataque del Portaaviones Lincoln es un equipo sólido de estadounidenses de alto rendimiento que se mantiene firme, con un enorme y justificado orgullo por todo lo que ha conseguido”, afirmó.

“La historia registrará este despliegue como uno de los más intensos desde el punto de vista operativo y de mayor trascendencia de la era moderna”, agregó.

Además en un comunicado difundido a través de la cuenta del X del Centcom, aseguró que cualquier americano que vea a los tripulantes en acción “podría sentirse rebosante de orgullo al presenciar su camaradería, trabajo en equipo y resiliencia”. En referencia a las denuncias que surgieron en los últimos días de los familiares de los miembros del portaaviones indicó que: “De los 11 portaaviones activos de la Marina de los EE. UU., el Lincoln registra actualmente una de las cifras más bajas de casos relacionados con la salud mental. Esto no significa que todo sea perfecto”. “Desde hace mucho tiempo considero que la salud mental es un aspecto más de la salud individual y que requiere nuestra atención, al igual que la salud física y la espiritual”, reconoció.

Jefe del CENTCOM culmina viaje de 10 días a Oriente Medio



El almirante Brad Cooper estuvo a bordo del portaviones Abraham Lincoln, donde se registraron problemas con los marineros y una caída de la moral debido a la prolongada navegación. pic.twitter.com/nKC9GbizCA — Sepa Más (@Sepa_mass) August 16, 2026

El reconocimiento se produjo mientras el prolongado despliegue del portaaviones genera preocupación por el impacto de las operaciones sostenidas sobre los buques y sus tripulaciones. Los portaaviones estadounidenses pueden transportar a más de 5000 marineros e infantes de Marina y permanecer durante meses lejos de sus bases.

El Lincoln, con base en San Diego, inició su actual despliegue en noviembre y llegó a Medio Oriente en enero. Desde entonces, su grupo de ataque realizó miles de vuelos de combate en apoyo de la operación estadounidense denominada “Furia Épica” y participó en operaciones destinadas a reforzar la seguridad regional, además del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

El bloqueo fue establecido en respuesta al control iraní sobre el estrecho de Ormuz después del inicio de la guerra, el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel.

Las conversaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas, mientras Irán mantiene contactos con Omán para discutir la gestión del estrecho, una ruta marítima que durante décadas fue considerada una vía internacional clave para el comercio energético.

Agencia AP