Crisis a bordo de un portaaviones de EE.UU.: marineros agotados, problemas de salud mental y denuncias de intentos de suicidio

WASHINGTON.– Las familias de los más de 5000 marineros e infantes de Marina desplegados a bordo del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln alertaron sobre las condiciones que atraviesa la tripulación, sometida a un despliegue excepcionalmente prolongado y a meses de operaciones vinculadas con la guerra contra Irán. Las denuncias incluyen desde escasez de alimentos y artículos básicos, hasta problemas de infraestructura, jornadas extenuantes y una creciente crisis de salud mental.

El Lincoln partió de San Diego el 21 de noviembre de 2025 con destino inicial al Pacífico, pero fue desviado hacia Medio Oriente antes del inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. Desde entonces, la misión fue extendida en varias oportunidades y la tripulación acumula unos nueve meses en alta mar. El portaaviones llegó a permanecer 208 días consecutivos sin tocar tierra, un récord para un buque de este tipo de la Marina estadounidense.

La misión originalmente debía finalizar en mayo, pero la guerra modificó los planes. Desde que abandonó San Diego, el Lincoln solo realizó dos breves escalas: una en Guam, en diciembre, y otra en Omán, el 7 de julio, tras más de 200 días consecutivos en el mar.

Para los familiares, la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar sus seres queridos a Estados Unidos se convirtió en uno de los principales factores de angustia.

El USS Abraham Lincoln (CVN 72) lleva a cabo operaciones de bloqueo de EE. UU. relacionadas con el estrecho de Ormuz Handout - Getty Images Europe

Las denuncias describen un entorno de trabajo especialmente exigente. Los marineros cumplen turnos que pueden extenderse entre 12 y 16 horas, con pocas jornadas de descanso, mientras que el ruido constante de los motores y las condiciones de la cubierta de vuelo aumentan el desgaste físico. Familiares también denunciaron duchas con moho, problemas de agua caliente, baños averiados, dificultades para lavar la ropa y falta de productos básicos como jabón, pasta de dientes y desodorante.

El deterioro de la salud mental es uno de los aspectos que más preocupa a las familias. Según medios estadounidenses, varios marineros habrían intentado arrojarse por la borda durante el actual despliegue y algunos fueron retenidos por compañeros. En una reunión realizada en San Diego, a la que asistieron unas 200 personas, una familiar relató que su esposo le había enviado un mensaje en el que decía que esperaba “no despertar mañana”.

El portaviones acumula un despliegue excepcionalmente prolongado desde su partida de San Diego en noviembre de 2025 - - US Central Command Public Affair

Uno de los testimonios más contundentes es el de Annabelle Loma, esposa de un marinero que intentó arrojarse por la borda durante el despliegue.

Loma contó que su marido teme que el episodio destruya su carrera militar de 13 años. “Tiene miedo. Cree que recibirá una baja deshonrosa y que, solo porque estaba agotado, su carrera de 13 años se arruinará así sin más”, relató.

La esposa de otro marinero contó que su marido impidió que un compañero saltara por la borda: lo sujetó y consiguió llevarlo nuevamente a cubierta, mientras otros miembros de la tripulación acudían para ayudar.

Reclamos en el Congreso

Las denuncias llegaron al Congreso. El senador demócrata Richard Blumenthal reclamó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que la Marina rinda cuentas por las condiciones a bordo del portaaviones, mientras que el legislador Ruben Gallego pidió una visita oficial de supervisión con una delegación bipartidista del Senado. El congresista Mike Levin también cuestionó públicamente la situación y reclamó mejores condiciones básicas para los militares desplegados.

La Marina, sin embargo, rechazó algunas de las acusaciones más graves. Un funcionario afirmó que, según la información disponible para el mando, no se había detectado un aumento de los casos de ideación suicida o intentos de suicidio a bordo del Lincoln. También sostuvo que los marineros disponen de médicos, profesionales de salud mental y capellanes, y que el barco mantiene el acceso a agua potable, aire acondicionado y opciones de alimentación saludable.

La Marina estadounidense asegura que cuenta con todo tipo de asistencia a bordo NAVCENT PUBLIC AFFAIRS - DVIDS

Las autoridades navales reconocen al mismo tiempo que los despliegues prolongados representan una fuerte presión para los militares y sus familias. Ante la crisis, la Marina prepara al USS Theodore Roosevelt para realizar eventualmente el relevo, aunque todavía no se ha informado una fecha por razones de seguridad.

La situación del Lincoln se produce además en un contexto más amplio de preocupación por la salud mental de los militares estadounidenses. Un estudio identificó entre los principales factores de estrés durante los despliegues los ruidos intensos, la falta de descanso y las dificultades para acceder a atención médica física y psicológica. Los investigadores advirtieron sobre la necesidad de mejorar el acceso a estos servicios a bordo de los buques.

Mientras la guerra con Irán continúa, no existe una fecha clara para el regreso del portaaviones.

Agencias AFP y ANSA