Tras su operación de pulmón, León XIV mantiene intacta la agenda de su gira por Uruguay, la Argentina y Perú

ROMA.- A menos de tres días de su partida hacia Uruguay, primera escala de su primer viaje a América Latina, que incluirá también la Argentina y Perú, el Vaticano confirmó este martes que el Papa seguirá a rajatabla una agenda más que intensa -diez ciudades, tres países, más de 40 discursos, 14 vuelos, altura, selva amazónica-, diseñada antes de su sorpresiva operación de pulmón del 13 de octubre pasado.

Los preparativos en el barrrio Don Orione para la visita de León XIV Fabián Marelli

Al ilustrar el sexto y más largo viaje del pontificado de Robert Prevost, un total de 30.577 kilómetros en 12 días-, el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, por primera vez acompañado por la flamante prefecta del Dicasterio para las Comunicaciones, la laica mexicano-estadounidense Monste Alavarado, confirmaron todas las etapas ya previstas antes de la inesperada aparición de un tumor maligno en el pulmón del Papa, incluso la de Cusco, a 3400 metros de altura.

Como es sabido, el cáncer fue removido en una cirugía no invasiva que tuvo lugar en el hospital Gemelli, en la que le extirparon a Robert Prevost, de 71 años, el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Vaticano hizo saber que la intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones y los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

“El plan es tal cual siempre ha sido. La asistencia médica ordinaria es suficiente por la situación, no hay ningún ajuste especial. El Papa está en buena salud, es un hombre de 71 años que no tiene ninguna condición médica, sino que ha superado con éxito una cirugía. El viaje a Sudamérica es un viaje muy deseado”, dijeron Bruni y Alvarado, ante preguntas.

Desde que fue dado de alta, en efecto, salvo decidir no ir a un encuentro por la paz en Asís la semana pasada en helicóptero justamente para priorizar su descanso en vista del viaje, el Papa retomó sus actividades gradualmente, mostrándose en una sorprendente muy buena forma, como si nunca se hubiera sometido a una intervención quirúrgica más serio de lo que se esperaba.

Barrio Don Orione, donde su santidad visitará el Cotollengo Don Orione. Fabián Marelli

“No sé si vieron la misa de ayer [en el cementerio del Verano de Roma, en ocasión del día de los difuntos], no sé si vieron como cantó”, subrayó Alvarado, que aseguró no tener ningún temor en cuanto a su estado físico.

“Sus médicos están muy confiados, él está muy entusiasmado y va a ser un viaje increíble”, dijo la nueva prefecta, muy sonriente y pasando del inglés al español con gran naturalidad. “En el séquito hay personas que tienen más edad que él”, añadió, al insistir una y otra vez con el gran entusiasmo que tiene el Papa por volver a un continente que conoce bien: fue misionero y luego obispo en Perú durante veinte años y al ser durante dos mandatos prior de los agustinos, viajó también varias veces a Argentina y a Uruguay.

“Personalmente no quiso cambios [de agenda]. Se entiende que todos estén preocupados porque aman al Santo Padre y él lo sabe y está muy agradecido. Pero para él es muy importante el regreso a Perú, una experiencia que lo formó, en primer lugar y en segundo, él personalmente con este viaje quiere comunicar la diversidad de la Iglesia, la importancia del encuentro con su gente, del diálogo y de la paz”, adelantó Alvarado.

En este sentido, remarcó el hecho que durante la gira se verá al Papa, nacido en Chicago hace 71 años, pero con corazón latinoamericano, “hablando un idioma que conoce” y visitando “calles que conoce”. “Lo verán como lo vieron en España, quiere compartir su corazón, su historia”, sumó, al mostrarse convencida de que, sintiéndose sobre todo en Perú muy cómodo, el Papa probablemente improvisará y se saldrá del texto preparado, como ocurrió en su visita de junio pasado a Madrid, Barcelona e islas Canarias.

Ante ulteriores preguntas sobre la existencia de resguardos o equipamientos médicos especiales debido a la reciente operación de pulmón, Bruni incluso recordó las no óptimas condiciones físicas de su predecesor argentino. “¿Cuántos viajes agotadores hemos realizado con el papa Francisco, a quien le faltaba un pedazo de pulmón? Se trata de una condición que no significa impedimentos ni especiales acondicionamientos. Al estado actual, no hay ninguna terapia necesaria, es esta la situación”, reaseguró el director de la Sala de Prensa. Amén de la agenda original, también confirmaron encuentros con víctimas de abusos de parte del clero -sin precisar ni dónde ni cuándo, sino que lo informarán después de ocurridos, por privacidad- y encuentros del Papa en la nunciatura con “hermanos” agustinos.

Los preparativos para la visita del papa en el barrio Don Orione Fabián Marelli

Ante una pregunta de LA NACION, prefirieron no dar detalles sobre los dispositivos de seguridad ni sobre si los papamóviles tendrán vidrios antibalas.

Al margen de las dudas sobre una maratón agotadora para cualquiera, durante la conferencia de prensa hubo un repaso de los temas que seguramente tocará el Papa en sus 32 discursos, 26 homilías y 12 saludos previstos a lo largo de la gira. Una maratón que estará marcada por el hecho de que Uruguay y Argentina son países que “esperan desde hace años una visita papal” -la última vez estuvo san Juan Pablo II en 1987 en Argentina y en 1988 en Uruguay-, mientras que Perú, donde estuvo Francisco en 2018, será más bien la etapa del “retorno a casa” de Prevost.

“Para el Papa este viaje va a ser un particular tiempo de escucha y como Pastor lleva un mensaje de comunión, de unidad y una invitación a reconocerse en una sola familia”, explicó Bruni, que invitó a releer los lemas de cada etapa -en Uruguay, “Les anuncio una gran alegría”; en Argentina “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”; y en Perú “Abramos el corazón”-, para tener como “guía de lo que dirá”.

“Podemos esperar un llamado a cada cristiano a la santidad, a la responsabilidad cristiana, a buscar el Señor, a comprometerse en primera persona por el bien común”, indicó.

En este marco, también sugirió repasar los santos y beatos nacidos en Uruguay, como el beato Jacinto Vera; en Argentina el beato Enrique Shaw, el cura Brochero, mama Antula, san Héctor Valdivielso; en Perú, santa Rosa de Lima, san Francisco Solano, San Martín de Torres, san Toribio de Mogrovejo, misionero español a quien se le debe la traducción de las escrituras en lenguas locales indígenas.

El papa León XIV saluda a la gente al salir en coche del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026 Agencia AFP - AFP

En Montevideo, que es también capital del Mercosur, pero también en las demás etapas del viaje, otro tema central será el de la necesidad de “convivencia” entre sociedades distintas que deben estar cohesionadas por el bien común, también en vista de los desafíos que superan las fronteras, como el ambiental o el de la lucha al narcotráfico.

Más allá de su interés por hablarle a los jóvenes, con quien se reunirá en las tres etapas en sendas vigilias, también estarán el tema de las migraciones, de la importancia de la educación y del rol de la cultura en un mundo que cambia, marcado por las guerras, del cuidado de la familia, del medio ambiente, de la defensa de la vida, de la lucha por la justicia y en contra de las desigualdades, en suma, las bases de la doctrina social de la Iglesia.

“Las referencias se encuentran en el programa mismo, ya que visitará lugares donde se entregan casas a quienes no tienes, donde se atienden a discapacitados, donde hay presos. Claramente se habla de desigualdad, violencia, violencia doméstica, desigualdades estructurales. Se parte de la doctrina social de la Iglesia, que pone al centro el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que ilumina una perspectiva distinta”, dijo Bruni. “Puede ser útil como referencia la encíclica Magnifica Humanitas, así como toda la historia de la doctrina social de la Iglesia: es esa la perspectiva”, ahondó.

Bruni también admitió que, si bien está previsto un homenaje al papa Francisco en la tarde del lunes 9 en la catedral de Buenos Aires -cuando León dejará una corona de flores ante una placa que lo recuerda, antes de la celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales-, habrá otras referencias.

“Es el viaje a Argentina del sucesor de un papa argentino -afirmó- y es claro que podemos esperar referencias al papa Francisco y también a lo que significó su experiencia en la Iglesia argentina”.