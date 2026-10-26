El mensaje completo del papa León XIV para confirmar su viaje a la Argentina: “Me llena de alegría regresar”

El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre que mantendrá su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón. A través de una publicación en X, expresó su entusiasmo por volver a América Latina y compartió un mensaje centrado en el encuentro, la fraternidad y el anuncio del Evangelio.

La ratificación llegó acompañada por una actualización de la Santa Sede sobre su estado de salud. Según informó el Vaticano, el equipo médico consideró que no existen contraindicaciones para que emprenda la gira, prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido se desarrollará conforme al programa difundido anteriormente, que contempla su llegada al país el domingo 8.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

Qué dijo el papa León XIV sobre su regreso a América Latina

En su publicación, el Pontífice vinculó el viaje con su historia personal y manifestó el deseo de que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.

Sus palabras confirmaron la continuidad de una agenda que había quedado sujeta a la evolución de su salud después de la operación. La gira incluirá actividades en Uruguay, la Argentina y Perú, mientras que la etapa argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre.

El Vaticano confirmo el viaje del Papa

Qué informó el Vaticano sobre su recuperación

La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que “la recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende”.

Desde la intervención, León XIV retomó sus actividades de manera gradual. Ese proceso se desarrolló en consulta diaria con los profesionales que lo acompañan, con ajustes destinados a “dar prioridad a su recuperación”.

En el comunicado también se destacó su agradecimiento por el apoyo recibido: “El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación”.

La decisión de mantener el recorrido se tomó a partir de su situación clínica actual, los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio. “El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, señalaron desde el Vaticano.

El Papa León XIV tendrá encuentros con los fieles en Córdoba y Buenos Aires (Foto: Instagram @vaticannews.es)

La operación y los resultados de los estudios

León XIV fue operado hace dos semanas, después de que se confirmara que tenía un cáncer de pulmón. Tras la cirugía, los informes histológicos definitivos y los análisis de biología molecular del tejido extraído determinaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado.

La evaluación posterior aportó un dato decisivo para su recuperación y para la continuidad de la agenda: “Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, informaron.

La doctora Annalisa Bilotta, del hospital Salvator Mundi International de Roma, explicó que los resultados histológicos mostraron que “los médicos lograron extirpar el cáncer en una fase muy temprana”.

Cuándo llegará a la Argentina y cómo será su agenda

La llegada de León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, en Aeroparque Jorge Newbery. Durante su permanencia en el país visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, y mantendrá encuentros con autoridades, representantes religiosos, jóvenes y organizaciones sociales.

El cronograma confirmado contempla las siguientes actividades:

Domingo 8 de noviembre

16.30 Arribo a la Argentina, en Aeroparque Jorge Newbery 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con el presidente Javier Milei 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero 17.30 Encuentro con líderes de comunidades cristianas y de diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

07.30 Vuelo con destino a Córdoba 09.00 Arribo a Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre