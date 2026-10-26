El mensaje completo del papa León XIV para confirmar su viaje a la Argentina: “Me llena de alegría regresar”

El Pontífice ratificó en X su próxima gira por América Latina; la Santa Sede informó que su recuperación avanza y que los médicos no encontraron contraindicaciones para realizar el recorrido previsto
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El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre que mantendrá su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón. A través de una publicación en X, expresó su entusiasmo por volver a América Latina y compartió un mensaje centrado en el encuentro, la fraternidad y el anuncio del Evangelio.
La ratificación llegó acompañada por una actualización de la Santa Sede sobre su estado de salud. Según informó el Vaticano, el equipo médico consideró que no existen contraindicaciones para que emprenda la gira, prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido se desarrollará conforme al programa difundido anteriormente, que contempla su llegada al país el domingo 8.
Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el…— Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026
Qué dijo el papa León XIV sobre su regreso a América Latina
En su publicación, el Pontífice vinculó el viaje con su historia personal y manifestó el deseo de que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.
Sus palabras confirmaron la continuidad de una agenda que había quedado sujeta a la evolución de su salud después de la operación. La gira incluirá actividades en Uruguay, la Argentina y Perú, mientras que la etapa argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre.
Qué informó el Vaticano sobre su recuperación
La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que “la recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende”.
Desde la intervención, León XIV retomó sus actividades de manera gradual. Ese proceso se desarrolló en consulta diaria con los profesionales que lo acompañan, con ajustes destinados a “dar prioridad a su recuperación”.
En el comunicado también se destacó su agradecimiento por el apoyo recibido: “El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación”.
La decisión de mantener el recorrido se tomó a partir de su situación clínica actual, los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio. “El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, señalaron desde el Vaticano.
La operación y los resultados de los estudios
León XIV fue operado hace dos semanas, después de que se confirmara que tenía un cáncer de pulmón. Tras la cirugía, los informes histológicos definitivos y los análisis de biología molecular del tejido extraído determinaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado.
La evaluación posterior aportó un dato decisivo para su recuperación y para la continuidad de la agenda: “Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, informaron.
La doctora Annalisa Bilotta, del hospital Salvator Mundi International de Roma, explicó que los resultados histológicos mostraron que “los médicos lograron extirpar el cáncer en una fase muy temprana”.
Cuándo llegará a la Argentina y cómo será su agenda
La llegada de León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, en Aeroparque Jorge Newbery. Durante su permanencia en el país visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, y mantendrá encuentros con autoridades, representantes religiosos, jóvenes y organizaciones sociales.
El cronograma confirmado contempla las siguientes actividades:
Domingo 8 de noviembre
16.30
Arribo a la Argentina, en Aeroparque Jorge Newbery
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con el presidente Javier Milei
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero
17.30
Encuentro con líderes de comunidades cristianas y de diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
07.30
Vuelo con destino a Córdoba
09.00
Arribo a Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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