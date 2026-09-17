Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift, fue víctima de una estafa millonaria

Un asesor financiero fue condenado a prisión este martes por estafar a un grupo de inversores, entre los que se encontraba Travis Kelce, jugador de fútbol americano y pareja de Taylor Swift. El juez del estado de Misuri, Zachary Bluestone, ordenó a Siddharth Jawahar a 11 años de cárcel y el pago de US$31,35 millones como indemnización por un fraude en forma de esquema Ponzi, informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Misuri.

En el tribunal, fiscales mencionaron el nombre de Kelce como una de las víctimas pero no brindaron detalles de su inversión.

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