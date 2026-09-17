Trump amenaza a la UE por su propuesta a Canadá y Carney lo vuelve a desafiar: “Nadie va a dictar con quién podemos acordar”

ESTRASBURGO, Francia.– Canadá decidirá por ‌sí mismo ‌con ⁠quién firma acuerdos, afirmó el jueves el primer ​ministro canadiense, ⁠Mark ⁠Carney, en respuesta a las ​críticas del presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, ​a la ​propuesta de estrechar los lazos con la Unión Europea, incluida la propuesta comunitaria de que Canadá se convierta ​en su primer miembro asociado.

“Nadie va ⁠a dictar nuestra cultura ni con ‌quién podemos alcanzar acuerdos a nivel internacional”, les dijo Carney a los periodistas en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.

El premier señaló además que ‌Canadá podría ser un socio más eficaz ⁠para Estados Unidos ‌gracias a una asociación ⁠más estrecha con ⁠la UE, y añadió que el fondo de cualquier nueva relación es más importante que el ‌término ​con el que se designe.

European Parliament gives PM Mark Carney standing ovation pic.twitter.com/wN7j8ZuTox — Scott Robertson (@sarobertson_) September 17, 2026

Las declaraciones se produjeron luego de que Trump sugiriera que el acuerdo propuesto podría ser un “acto hostil” y amenazara con imponer fuertes aranceles a la UE si consideraba que sus intenciones eran poco amistosas.

En un discurso que elogió repetidamente la cooperación entre Europa y Canadá, Carney dijo ante el Parlamento Europeo que celebraba la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentada en la víspera.

Reconoció que la “membresía asociada” aún está por definirse y expuso con claridad su propuesta: una integración más profunda entre Canadá y Europa en comercio, defensa, minerales críticos, inteligencia artificial, energía, espacio, investigación y servicios financieros para que ambas partes sean menos vulnerables a la presión económica y geopolítica.

“No estoy proponiendo un tercer bloque para convertirnos en un rival de las grandes potencias... con mejores modales”, señaló Carney. “No buscamos poder para dominar a otros”, agregó.

Según el líder canadiense, el objetivo es reforzar la resiliencia de su país para que ningún otro pueda controlar sus mercados, socavar su soberanía o dictar sus decisiones.

El primer ministro recibió una efusiva bienvenida en el hemiciclo, con muchos legisladores acercándose para estrecharle la mano y pedirle selfies, y una ovación en pie tras su intervención. Una eurodiputada llevaba puesta una camiseta de hockey canadiense.

Durante generaciones, Canadá construyó su economía en torno a la integración con Estados Unidos. Los aranceles de Trump, sus exigencias de concesiones económicas y sus repetidas alusiones a convertir el país en el 51er estado están llevando ahora a Ottawa a reducir esa dependencia y buscar una relación económica, de seguridad y política más profunda al otro lado del Atlántico.

Europa ofrece otro camino para Canadá

El miércoles, Von der Leyen propuso convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE, un estatus que actualmente no existe en los tratados del bloque y que tendría que crearse. Y apuntó que Bruselas quiere llevar su relación con Canadá “al nivel más alto posible”.

Carney, sentado en la primera fila del hemiciclo del Parlamento Europeo, asintió y se levantó para abrazar a Von der Leyen mientras los eurodiputados ovacionaban la propuesta en pie.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, interviene durante una sesión solemne en el Parlamento Europeo Alexis Haulot - EU Parliament DPA

Von der Leyen aseveró que Canadá y la UE deberían ir más allá de su actual acuerdo de libre comercio y crear una “Alianza para el Futuro” que abarque un “espacio común de prosperidad y seguridad económica”.

“Si lo hacen, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con ​Europa en muchos ámbitos”, respondió Trump en diálogo con ⁠periodistas de camino a un acto en Carolina ‌del Norte, calificando la propuesta de “ridícula”.

“Así pues, si lo hacen, si Europa lo hace con mala intención... si es con buena intención, no hay problema. Si ‌es con mala intención, impondremos aranceles muy elevados a Europa”, agregó el mandatario norteamericano.

Carney habla durante una sesión solemne en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia Alexis Haulot - EU Parliament DPA

Carney recibirá a los líderes del bloque para una cumbre bilateral en Montreal el 29 y 30 de octubre, donde se espera que discutan con más detalle la nueva relación propuesta.

Canadá despacha alrededor del 70% de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que lo hace muy vulnerable a los aranceles de Trump. Ottawa ha tomado represalias y rechazó exigencias que, según Carney, amenazan la soberanía del país. Europa tomó un camino diferente, dejando de lado las represalias y aceptando aranceles de hasta el 15% sobre la mayoría de las exportaciones comunitarias a Estados Unidos.

Carney reúne a las potencias medias

Carney ha instado repetidamente a las potencias medias a resistirse ese tipo de coerción económica. En el Foro Económico Mundial en Davos en enero, advirtió que cuando los países negocian en solitario con una potencia dominante, “negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se ofrece”. Trump lo reprendió al día siguiente.

Jonathan Wilkinson, embajador designado de Canadá ante la UE, señaló el miércoles que su país no busca la membresía plena en el bloque porque eso requeriría ceder parte de su soberanía. En cambio, Ottawa quiere “acercarse lo más posible” a Europa mientras aumenta la independencia de Canadá. Queda por negociar qué significaría exactamente la condición de miembro asociado.

Carney y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ofrecen una conferencia de prensa conjunta en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia Laurie Dieffembacq - EU Parliament DPA

Canadá ya ha dado un paso importante. Este año se convirtió en el primer país no europeo en unirse al programa SAFE de adquisiciones de defensa de Bruselas, dotado con 150.000 millones de euros, dando a las empresas canadienses acceso a compras conjuntas mientras Europa aumenta el gasto en defensa.

Bruselas y Ottawa han discutido también una cooperación más estrecha en energía, minerales críticos, inteligencia artificial y comercio digital.

“Las políticas y la retórica del gobierno de Trump están empujando claramente tanto a Canadá como a la UE a imaginar un mundo sin un fuerte liderazgo estadounidense y a actuar en consecuencia”, dijo Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Carney saluda mientras posa junto a la líder de los Verdes-Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo, Terry Reintke, en Estrasburgo, Francia Pascal Bastien - AP

Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto, dijo que la manera en que Carney ha chocado con Trump ha aumentado el interés europeo en él.

“La astucia de Carney al tratar con Trump ha captado la atención de Europa”, afirmó el experto.

Según Wiseman, los europeos consideran desde hace tiempo a Canadá como un país que entiende particularmente bien a Estados Unidos debido a sus profundos vínculos económicos y políticos. La disposición de Carney de enfrentar a Trump en lugar de aceptar rápidamente las exigencias de Washington ha reforzado esa percepción, añadió.

Béland manifestó que Carney podría evitar nombrar a Trump el jueves, aunque dejando pocas dudas sobre a quién va dirigido su argumento.

“Sabe que, más allá de Europa, el mundo estará observando, incluida la Casa Blanca”, dijo Béland.

Agencias AP, AFP y Reuters