Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia

WASHINGTON.- En un anuncio que generó sorpresa en medio del tenso vínculo que Estados Unidos mantiene con sus aliados europeos, el presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a la Casa Blanca el “control permanente de la seguridad y otras necesidades” del estratégico territorio autónomo en el Ártico, además de impedir que países considerados adversarios establezcan bases militares.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, aseguró Trump en un posteo en su red Truth Social, en el que informó que Estados Unidos empezará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia -que forma parte del reino danés- y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca. Archivo AP Photo

El acuerdo anunciado por Trump, se produce después de que el magnate amenazara con arrebatar la isla por la fuerza a Dinamarca, su aliado de la OTAN, lo que generó tensiones este año con la alianza atlántica. El mandatario insistió en su momento en la importancia de que Estados Unidos se quedara con el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional.

“Bajo mi dirección, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tenga siempre la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos”, señaló Trump en su sorpresivo posteo.

Personas protestan con carteles de "Groenlandia no está a la venta" contra la política del presidente Donald Trump hacia la isla frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia Evgeniy Maloletka - AP

“Ningún adversario de Estados Unidos podrá tener una base, presencia militar ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación expresa por escrito” del gobierno norteamericano, afirmó el presidente. En la isla ya funciona una base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Poco después se publicó un comunicado conjunto de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia en el que se señaló que esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana en Nueva York, mientras se desarrolle la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Durante más de 100 años, los presidentes han reconocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno pudo hacer nada al respecto. Me enorgullece ser el presidente que abordó de manera permanente y definitiva esta situación tan importante”, añadió el magnate, que recalcó que el proceso de establecer una importante presencia militar en la zona empezará de inmediato.

“Colaboraremos con el pueblo groenlandés en su desarrollo y construcción. Esta solución es excelente para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados”, destacó. “¡Lo protegeremos con celo! Este es un sueño hecho realidad para Estados Unidos, un sueño muy importante, histórico y especial”, concluyó.

Trump anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia Captura

El acuerdo queda de todas formas muy lejos del sueño de Trump de adquirir Groenlandia para Estados Unidos. El presidente había reiterado su interés a principios de año por tomar el control de la isla por motivos de “seguridad nacional”.

Esas declaraciones habían generado enormes tensiones con las autoridades groenlandesas, que habían dejado en claro que el territorio no está en venta. El primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, había dicho en ese entonces que “la autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”.

El interés de Washington por la isla respondió al creciente valor estratégico del Ártico. Trump justificó su postura al advertir que Rusia o China podrían intentar expandir su influencia sobre el territorio en el corto plazo.

Sin embargo, expertos de la región relativizaron esas afirmaciones y recordaron que Groenlandia forma parte del reino danés, aliado de la OTAN, y mantiene una estrecha cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.