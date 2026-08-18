Trump arremetió contra una periodista de CNN tras una pregunta sobre una de sus asistentes

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó el lunes un nuevo enfrentamiento con la prensa al atacar a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, después de que la periodista le preguntara por su relación con una de sus asistentes y, posteriormente, por sus contactos con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El cruce ocurrió durante un acto en el Salón Oval en el que Trump recibió al joven socorrista Ryder Williams, reconocido por rescatar a un niño de 10 años de las olas en una playa de Santa Cruz, California, el mes pasado.

Holmes preguntó inicialmente a Trump, por los comentarios del senador demócrata Jon Ossoff sobre Natalie Harp, una asistente ejecutiva de 35 años que ha cobrado notoriedad por su cercanía al mandatario. Harp fue una de las pocas colaboradoras que acompañaron a Trump durante un cambio secreto de avión Air Force One realizado en julio, durante un vuelo procedente de Turquía.

Ossoff había acusado el domingo a Trump de estar más interesado en “construir su salón de baile y viajar con Natalie” que en cumplir con sus responsabilidades como presidente.

Trump evitó responder directamente. Poco después, la cuenta Rapid Response de la Casa Blanca arremetió contra Holmes en X y calificó su pregunta de “asquerosa e inhumana”. “Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana”, afirmó la cuenta oficial.

.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

La controversia en torno a Harp se suma a las revelaciones incluidas en el libro Regime Change, publicado este año, en el que dos periodistas de The New York Times describen la estrecha relación de la asistente con Trump. Según el libro, Harp llegó a escribirle cartas al presidente con expresiones de fuerte lealtad.

El enfrentamiento continuó cuando Holmes intentó formular una pregunta sobre Corea del Norte y la decisión de Trump de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

“Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate”, le dijo Trump a la periodista. En otro momento, la calificó de “muy irrespetuosa” y llegó a dirigirse al niño homenajeado para decirle que Holmes estaba siendo irrespetuosa.

Trump afirmó además que Kim Jong Un había respondido a los mensajes que le envió y sostuvo que sus intercambios con el líder norcoreano son “muy positivos”, aunque no reveló detalles sobre las comunicaciones.

Trump silencia a una periodista en el Salón Oval

El presidente protagonizó numerosos enfrentamientos con periodistas durante sus apariciones públicas y con frecuencia ha señalado a mujeres durante sus intercambios con la prensa.

CNN respondió con un comunicado en defensa de Holmes y cuestionó los ataques personales de Trump y de la Casa Blanca. “Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles”, señaló la cadena, que consideró que los cuestionamientos personales contra una periodista están “por debajo de la dignidad del cargo” y son incompatibles con los principios de la libertad de prensa.

La Casa Blanca, por su parte, defendió su reacción y criticó que Holmes hubiera utilizado un acto destinado a homenajear a un joven héroe para formular preguntas sobre la vida personal del presidente. “@POTUS recibe a un héroe salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una ironía barata sobre una colaboradora del presidente Trump”, publicó Rapid Response.

El presidente Donald Trump se reúne con el salvavidas Ryder Williams en el Salón Oval de la Casa Blanca Manuel Balce Ceneta - AP

El acto había comenzado con elogios de Trump a Williams, quien rescató a Nathaniel Rai, de 10 años, de las olas. El presidente bromeó con el niño y dijo que probablemente él no habría realizado el rescate si hubiera sido el socorrista de turno.

“Es un verdadero héroe. No sé si yo lo haría. Probablemente no”, afirmó Trump.

Agencia AFP y diario The New York Times