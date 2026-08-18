En una nueva provocación, Trump asegura que controla Ormuz mientras Irán amenaza con cerrar el estrecho

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el martes un mapa del estrecho de Ormuz con la leyenda “nuevo territorio norteamericano” y aseguró que la vía se encuentra “abierta y operativa”, mientras que el principal negociador de Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Washington cumpla ‌las ⁠condiciones del acuerdo provisional firmado con la república islámica en junio.

“No hay negociaciones ‌ni conversaciones en curso, ​ni previstas, con ​la república islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. ​Todas las minas acuáticas han sido retiradas ⁠o detonadas”, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth ‌Social.

Un cartel con un mensaje en farsi que dice: “Debemos levantarnos” y una imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

Entre ​las condiciones que mencionó Mohamad ​Baqer ⁠Qalibaf ante el Parlamento iraní para la apertura del estrecho, se incluyen que Estados Unidos ‌levante el bloqueo a los puertos ​iraníes, retire las sanciones petroleras, ​desbloquee los activos congelados de Teherán y ponga fin a las amenazas y operaciones militares en todos los frentes.

El viernes pasado, Trump ya había afirmado que declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, a lo que Teherán respondió enérgicamente diciéndole que Ormuz “seguirá siendo iraní”.

El memorándum de entendimiento, alcanzado el ​17 de junio, decayó rápidamente debido a una disputa sobre el ⁠control del estrecho, la vía navegable del golfo Pérsico ‌por la que circulaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de la guerra.

Una mujer sostiene una bandera iraní como parte de una campaña progubernamental en el centro de Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

Trump dijo el 7 de julio que el acuerdo había “terminado” y, una semana después, ‌el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán lo declaró “suspendido”.

En virtud del ⁠memorándum, Irán y Estados Unidos se ‌habían comprometido a negociar un acuerdo ⁠definitivo que abarcara cuestiones más amplias, ⁠como el futuro del programa nuclear iraní, en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

Un alto cargo iraní dijo el lunes a Reuters que Irán ‌adoptaría ahora una postura “totalmente ​ofensiva” debido al estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para garantizar un fin definitivo al conflicto.

Amenaza a Omán

El lunes, el presidente norteamericano amenazó con bombardear Omán –que comparte con el régimen islámico el acceso geográfico al estrecho– si “se interpone” en el camino de un acuerdo de Washington con Irán sobre la administración de Ormuz, e instó a Teherán a rendirse.

Irán y Omán llevan meses negociando un acuerdo sobre la navegación por el estrecho. El temor concreto de Washington y muchos otros países es que esas conversaciones entre Omán e Irán se traduzcan en el cobro de algún tipo de peaje a los buques mercantes, algo que no ocurría antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero su campaña militar contra la república islámica.

Buques permanecen fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Bandar Abbas, Irán Getty Images - Getty Images Europe

En ese contexto, Trump volvió a la carga, esta vez contra Omán, un país aliado de Washington que se ha abstenido de comentar públicamente las arremetidas del líder republicano.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, declaró Trump al periodista de Fox News Trey Yingst.

El presidente norteamericano señaló además que Irán debería “levantar la bandera blanca y rendirse”, según un mensaje que Yingst publicó en X a propósito de su entrevista con el mandatario.

Personas pasan el tiempo en una playa mientras varios buques comerciales permanecen fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

El mismo día, Irán confirmó que las conversaciones “continúan de forma seria” con el vecino Omán sobre los posibles acuerdos de navegación en el estrecho. Según Teherán, las coordenadas geográficas de la ruta por las que se permitirá la navegación ya habían sido acordadas entre ambos.

Qatar, una potencia que ha ejercido como mediadora, dijo el martes que ve con buenos ojos la perspectiva de acuerdo entre Estados Unidos e Irán en torno a la vía marítima, para reanudar la vía diplomática en un conflicto actualmente estancado.

Dicho acuerdo “nos permitiría volver al marco de las negociaciones”, y “nos facilitaría mucho reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán”, apostilló el portavoz de la cancillería catarí, Majed Al Ansari.

Agencias AFP, ANSA y Reuters