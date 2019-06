Trump habló de la periodista que lo acusó de haberla violado: "No es mi tipo"

Trump dijo que la periodista E. Jean Carroll, quien lo acusó de haberla violado, no es su "tipo" Crédito: Amanda Demme - NYMag / Jim Young-Reuters

25 de junio de 2019

Luego de que la escritora y famosa columnista Elizabeth Jean Carroll denunciara la semana pasada que Donald Trump la violó en 1995 en el probador de una conocida tienda de Nueva York , el presidente de Estados Unidos aseguró que ella no es su "tipo" y que el abuso "nunca ocurrió".

"Lo diré con el mayor respeto: en primer lugar, ella no es mi tipo. En segundo lugar, nunca ocurrió. Nunca ocurrió, ¿OK?", dijo el presidente estadounidense durante una entrevistacon el medio The Hill.

En la nota -de la Oficina Oval de la Casa Blanca -, Trump acusó a Elizabeth Jean Carroll de mentirosa. "Mintió totalmente. No sé nada de ella", dijo. "No sé nada de esta mujer, no sé nada de ella", insistió. "Ella es... Es terrible que la gente pueda hacer declaraciones así", planteó.

Carroll, de 75 años, escribió un libro titulado ¿Para qué necesitamos a los hombres? Una humilde propuesta, que será publicado el próximo 2 de julio. La revista New York publicó un adelanto en exclusiva. En el texto, la periodista y escritora relata seis agresiones de las que fue víctima por parte de diferentes hombres, entre ellos, el magnate inmobiliario que se convertiría en el 45º presidente de Estados Unidos.

Según Carroll, Trump la violó a finales de 1995 en el probador de la tienda Bergdorf Goodman en Manhattan. La Casa Blanca emitió un comunicado para negar los hechos: "Es una historia completamente falsa y poco realista que sale 25 años después de los supuestos hechos". El texto agrega: "Fue creada para perjudicar al Presidente".

Carroll tiene 75 años, dos más que Trump; en 1995 era la presentadora del programa televisivo Pregúntele a E. Jean, inspirado en su legendaria columna de la revista Elle, un exitoso consultorio sexual y sentimental Crédito: Amanda Demme - NYMag