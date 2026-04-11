Trump felicitó a la tripulación de Artemis II: “Próxima etapa, Marte”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes a los astronautas del programa Artemis tras su amerizaje en el Pacífico, con el que culminaron su viaje alrededor de la Luna.

“¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!“, declaró Trump en Truth Social.

”Espero verlos pronto en la Casa Blanca. “¡Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte!“, dijo el mandatario, dejando en claro los planes estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.

Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresaron exitosamente este viernes del primer viaje tripulado al satélite natural de la Tierra en más de medio siglo, un hito en la nueva carrera espacial.

Se abrió la compuerta de la cápsula Orión

Tras completar una misión de diez días, la nave Orión, que los llevó más lejos que a cualquier astronauta en la historia de la exploración espacial, amerizó en el Océano Pacífico, frente a la costa sur de California.

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