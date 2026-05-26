Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 26 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El crudo Brent sube un 2% tras los ataques de EE.UU. contra Irán
Los futuros del crudo Brent subieron más de un 2% durante la sesión asiática del martes, después de que el ejército estadounidense atacara Irán, lo que mantenía a los mercados en vilo, ya que seguía sin vislumbrarse un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz.
Los futuros del Brent subían US$1,98 dólares, o un 2,1%, hasta situarse en US$98,12 el barril, tras cerrar con una caída del 7% en la sesión anterior.
Trump amenaza con volver al “frente de batalla”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este lunes la presión sobre las negociaciones con Irán y afirmó que cualquier entendimiento con Teherán deberá ser “grandioso y significativo” o, de lo contrario, no habrá acuerdo, en momentos en que Washington y la república islámica discuten un marco para extender el cese del fuego, reabrir el estrecho de Ormuz y encaminar una negociación nuclear de plazo limitado.
“El acuerdo con Irán será grandioso y significativo, o no habrá ningún acuerdo”, escribió Trump en Truth Social, después de haber moderado en las últimas horas las expectativas sobre una firma inminente y de advertir a sus propios negociadores que no se apresuraran.
Qué acuerdos se necesitan para poner fin a la guerra de Irán
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo este lunes que se habían alcanzado conclusiones sobre muchos de los asuntos tratados en un posible memorándum de entendimiento de 14 puntos, pero esto no significa que sea inminente un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
El marco se centra en el fin de la guerra y del bloqueo naval estadounidense a cambio de que Teherán adopte medidas para garantizar la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz, añadió el portavoz, Esmaeil Baghaei.
Las dos partes siguen en desacuerdo sobre asuntos difíciles, como las ambiciones nucleares de Irán, la guerra de Israel en el Líbano contra Hezbollah y las exigencias de Teherán de que se levanten las sanciones y se liberen los activos congelados. Sin embargo, coinciden en haber avanzado en un memorando de entendimiento que pondría fin a la guerra y daría a los negociadores 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.
Suben las monedas de América Latina
Las principales monedas de América Latina anotaban ganancias este lunes, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales y expectativas de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, anotaba una leve caída inferior al 0,1%. Para los mercados regionales se espera una jornada de menos liquidez debido a que sus pares estadounidenses permanecerán cerrados por el feriado del Día de los Caídos.
Los mercados argentinos, en tanto, también permanecen cerrados este lunes debido al feriado local del 25 de Mayo.
Trump asegura que Irán entregará su uranio enriquecido para ser destruido
El presidente Donald Trump afirmó que Irán entregará de manera “inmediata” sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica.
“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.
Horas antes, el mandatario aseguró en la misma red social que cualquier acuerdo para acabar con la guerra con el país persa debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudita y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.
En la misma publicación Trump aseguró que las negociaciones con Irán “avanzan bien”, pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación en la participación en los acuerdos de 2020.
Trump quiere que el acuerdo con Irán incluya la normalización de relaciones de países musulmanes con Israel
El presidente de Estados Unidos llamó a Arabia Saudita, Qatar y Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel, como parte de un acuerdo de paz con Irán, lo que suma incertidumbre a las negociaciones para terminar con la guerra en Oriente Medio. Irán advirtió más temprano que todavía no está cerca de llegar a un acuerdo de paz con Estados Unidos, aunque se han logrado avances.
Pese a la presión interna, Trump, aseguró este lunes que se puede alcanzar un acuerdo “grandioso y significativo” con Irán o ninguno. Después, el mandatario instó en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.
El intento de Netanyahu de rediseñar Medio Oriente se le está volviendo en contra
“Ante todo, librémonos del error absurdo de creer que solo con el Ejército podemos mantener la seguridad del Estado”, advirtió en 1951 el primer ministro israelí, David Ben-Gurion. “La seguridad se apoya en una política exterior de paz: una intención sincera de estar en paz con nuestros vecinos y con todas las naciones”.
El actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alguna vez prestó atención a la advertencia de su antecesor. Aunque Netanyahu siempre fue un halcón, era uno prudente. Socavó los Acuerdos de Oslo, pero no los abandonó. En el pasado, cuando libraba guerras, eran guerras cortas, diseñadas para “cortar el pasto”, no para erradicar el jardín. Su logro más significativo fueron los Acuerdos de Abraham de 2020, que establecieron relaciones diplomáticas formales con varios Estados árabes, y aspiraba a extender ese acercamiento a Arabia Saudita.
Todo eso cambió el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque terrorista de Hamas provocó la peor pérdida de vidas judías en un solo día desde el Holocausto. Los israelíes quedaron traumatizados y radicalizados en busca de seguridad absoluta y venganza total. Desde entonces, Israel emprendió acciones militares en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán, Irak y Yemen. En lugar de buscar disuadir y degradar a los enemigos de Israel, Netanyahu habló de “aniquilarlos”. Prometió cambiar “el rostro de Medio Oriente” y “redibujar” el mapa de la región.
El deseo de Netanyahu de golpear en todas direcciones después de un ataque sorpresa tan devastador —la versión israelí del 11 de Septiembre— es perfectamente comprensible, pero le está saliendo mal. En busca de seguridad absoluta, está debilitando los intereses de largo plazo de Israel. Está sobreextendiendo a las fuerzas armadas israelíes y convirtiendo al Estado en un paria global. También está haciendo que Israel dependa más que nunca de la protección de Estados Unidos, incluso cuando la impopularidad de su país crece en Estados Unidos.
El conflicto persistente de Israel con Irán muestra lo difícil que es para un Estado tan pequeño, incluso cuando trabaja codo a codo con una superpotencia, alcanzar sus objetivos. En junio pasado, después de 12 días de ataques aéreos contra Irán, Netanyahu proclamó “una victoria histórica, que perdurará por generaciones”.
Un analista internacional advirtió sobre el ataque de Putin contra Ucrania con un misil hipersónico: “El mundo nunca estuvo más cerca de una guerra nuclear”
El conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a encender las alarmas internacionales tras un nuevo ataque sobre Kiev que, según expertos y autoridades europeas, incluyó el uso del misil hipersónico Oreshnik, un arma con capacidad para transportar cargas nucleares.
En LN+, el analista internacional Andrés Repetto analizó el episodio y sostuvo que el empleo de este tipo de armamento envía un mensaje político y estratégico que excede el campo de batalla. “Todos los países europeos están criticando y advirtiendo la escalada que ha realizado Moscú en estas últimas horas”, señaló.
Durante la entrevista, Repetto explicó que el Oreshnik es un misil hipersónico con capacidad para transportar múltiples ojivas, tanto convencionales como nucleares. Según indicó, se trata de un arma utilizada en contadas ocasiones y cuyo despliegue coincide con una serie de ejercicios nucleares realizados recientemente por Rusia y Bielorrusia.
“Es un arma letal. Tiene varias ojivas y en el mismo misil podría llevar varias convencionales o varias nucleares”, detalló.
La preocupación internacional no se limita al ataque en sí, sino al contexto en el que ocurrió. Apenas días antes, Moscú había exhibido maniobras militares conjuntas con armamento nuclear, submarinos y distintos sistemas de misiles. Para varios gobiernos europeos, la secuencia constituye una señal de endurecimiento de la postura rusa.
Netanyahu dice que Israel intensificará su ofensiva en Líbano para aplastar a Hezbollah
El premier israelí afirmó este lunes que el Ejército intensificará la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra.
“Ordené una aceleración de nuestras operaciones”, declaró en un video difundido en su canal de Telegram. “Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar a Hezbollah”, sentenció.
El ejército israelí intensificó este lunes los bombardeos en el sur de Líbano y golpeó especialmente los alrededores en la ciudad de Tiro, a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril.
Irán descarta entregar su uranio enriquecido
TEHERÁN (XINHUA).- Irán no accede a transferir su uranio enriquecido al extranjero y desmiente un reporte del medio árabe Al Hadath en el que se señaló que “Irán está preparado para retirar el uranio altamente enriquecido de su territorio”. Algo similar a lo planteado por Trump en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social.
Según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, en sus investigaciones encontraron que el reporte, que citó fuentes de alto nivel, sobre los detalles de un potencial memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington, no es verdadero.
La agencia sostuvo que , como muchos de los reportes por parte de medios de Arabia Saudita sobre los detalles de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, este se alinea con las operaciones psicológicas de Estados Unidos.
“En el texto del memorándum de entendimiento que existe hasta hoy, no hay ningún comunicado que declare la disposición (de Irán) para remover materiales nucleares y, básicamente, Irán no ha asumido ningún compromiso sobre acciones nucleares en el memorándum”, destacó Tasnim.
Estados Unidos lanzó “ataques de autodefensa” en el sur de Irán mientras continúan las negociaciones de paz
WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos afirmó este lunes haber llevado a cabo ataques en el sur de Irán contra objetivos que incluían embarcaciones que intentaban colocar minas y plataformas de lanzamiento de misiles, en medio de las discusiones entre Washington y Teherán para extender el cese del fuego, reabrir el Estrecho de Ormuz y encaminar una negociación nuclear de plazo limitado.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) conduct flight operations as the amphibious assault ship transits the Arabian Sea. pic.twitter.com/VhY71khuwz— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 23, 2026
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) difundió en un comunicado que los ataques fueron diseñados “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes“.
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