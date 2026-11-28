WASHINGTON.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inaugurará una planta proveedora de chips semiconductores a diversas compañías, entre las cuales figura Nvidia, empresa dirigida por Jensen Huang, quien había renunciado y se reincorporó como CEO luego de protagonizar un escándalo de infidelidad e investigación por presunto espionaje.

La presencia del mandatario estadounidense en el acto que se realizará el próximo 4 de diciembre en las instalaciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Phoenix, Arizona, fue confirmada por un funcionario de la Casa Blanca, según consignó CBS News.

Huang el día de su reincorporación a Nvidia rodeado por sus empleados HANDOUT - HANDOUT

Trump brindará un discurso y protagonizará el acto de la colocación de la piedra basal en la nueva planta. A partir de las primeras proyecciones, se espera que la nueva ampliación financie más de 10.000 empleos directos y otros 11.000 empleos indirectos en la comunidad de Arizona.

La visita programada del primer mandatario estadounidense tendrá lugar en medio del escrutinio al que está sometida Nvidia, uno de los principales proveedores de infraestructura para inteligencia artificial (IA) y centros de datos, cuyos chips se perfilan como cruciales en el duelo por el desarrollo de la IA entre China y Estados Unidos.

Además, su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, había dimitido a principios de noviembre tras hacerse pública su supuesta relación extramatrimonial con Alice Huang, una ex alta ejecutiva de la empresa tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur, a quien las agencias de inteligencia estadounidenses sospechaban de espiar para China. Una vez que el caso tomó trascendencia pública, el gobierno chino negó esa versión.

A principios de 2025, Huang se convirtió en uno de los ejecutivos de Silicon Valley más cercanos a Trump, expresando su respaldo a la agenda gubernamental y visitando con frecuencia la capital estadounidense y el club Mar-a-Lago.

Con ese puntapié inicial, el CEO de Nvidia cultivó esa relación debido al control presidencial sobre las licencias de exportación y la infraestructura energética necesaria para los centros de datos de la IA. En diciembre del año pasado y tras arduas negociaciones entre ambos, la administración Trump autorizó a Nvidia vender sus procesadores avanzados H200 a China bajo una tasa arancelaria del 25%.

Trump siempre abogó por la reincorporación de Huang a Nvidia KENT NISHIMURA - AFP

Para esa misma época, Trump elogió públicamente la trayectoria de Huang y le otorgó la máxima distinción científica de Estados Unidos

Luego del escándalo que envolvió al gurú tecnológico, Trump insistió en la necesidad de su reincorporación a Nvidia y señaló que, a través de esta gestión, se estaría preservando “la ventaja tecnológica de Estados Unidos sobre China y fortalecería nuestra seguridad nacional”. Además, remató que ”garantizaría que el futuro de la IA se construya en Estados Unidos".