Trump Jr. pasó por el Senado y le sumó presión a la Casa Blanca por el Rusiagate

Luego de comparecer en el Senado, Trump Jr. habló ayer con la prensa Fuente: LA NACION

El hijo del presidente tuvo que testificar ayer por sus contactos con los rusos durante la campaña electoral de 2016

Rafael Mathus Ruiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019

WASHINGTON.- Para el presidente Donald Trump, la trama del Rusiagate está terminada. Pero el escándalo todavía acecha a la Casa Blanca y a la familia del mandatario. Los demócratas en el Congreso se muestran decididos a llevar sus investigaciones hasta las últimas consecuencias, y el primogénito del magnate, Donald Trump Jr., debió volver ayer a testificar ante un panel del Senado.

"Junior" se enfrentó ayer al segundo interrogatorio con senadores del Comité de Inteligencia del Senado, que aún mantiene abierta su investigación sobre el escándalo por la injerencia del Kremlin en la campaña presidencial de 2016, a pesar de que el fiscal especial, Robert Mueller, ya puso punto final a su pesquisa.

Para la Casa Blanca, el informe de Mueller marcó el final de la trama rusa. Pero, para los demócratas, fue solo el principio.

El hijo del presidente testificó por alrededor de tres horas sobre sus contactos con los rusos y, en particular, sobre un encuentro en plena campaña presidencial en la Torre Trump de Nueva York con una abogada rusa vinculada con el gobierno de Vladimir Putin que había prometido "mugre" sobre la rival de Trump, la demócrata Hillary Clinton.

Trump Jr. respondió también interrogantes por el proyecto inmobiliario para construir una Torre Trump en Moscú.

Junior ya había testificado antes, pero ahora su testimonio ocurrió luego de que se conocieron nuevos detalles a raíz de la investigación de Mueller, y declaraciones comprometedoras del exabogado personal de Trump Michael Cohen. Trump Jr. dijo que todo eso no cambió nada.

"La realidad es que no había nada que cambiar", dijo Junior a los periodistas. "Si era necesario que hubiera una aclaración por Michael Cohen, quien no podemos olvidar que está cumpliendo con una condena en este momento por mentir a estos cuerpos tan investigativos, me complace hacerlo", dijo a los periodistas después de la entrevista.

"No creo que haya cambiado nada de lo que dije porque no había nada que cambiar. Me alegro de que esto haya terminado, pudimos aclararlo y creo que el comité lo entiende", continuó. Cuando se le preguntó si estaba preocupado por posibles cargos de perjurio, Trump Jr. respondió: "No, en absoluto".

Trump Jr., de 41 años, se mostró relajado al salir de la sesión de tres horas que se llevó a cabo a puertas cerradas con el Comité de Inteligencia del Senado, y que forma parte de una investigación de dos años de un panel liderado por republicanos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump Jr. proporcionó una "aclaración" al panel de inteligencia luego de la publicación, en abril, del informe de Mueller sobre la injerencia de Rusia en la campaña presidencial, y la supuesta obstrucción del presidente sobre la investigación federal. Mueller detalló cómo Cohen recordó que Trump Jr. podría haberle hablado a su padre sobre la reunión con la abogada rusa.

Cohen cumple una sentencia en prisión por violaciones de financiamiento de campaña y por mentir al Congreso, algo que Trump Jr. destacó mientras defendía su anterior testimonio.

Algunos demócratas creen que el hijo del presidente pudo haber mentido sobre lo que él y su padre sabían sobre esa reunión, así como de otras conexiones entre la campaña de Trump y Rusia.

El presidente del panel, el senador republicano Richard Burr, enfrentó críticas de su propio partido por solicitar que Trump Jr. testificara por segunda vez.