Trump pone paños fríos a un acuerdo con China

Fuente: Archivo

Dijo que aún no está listo para sellar un pacto que termine la puja comercial

10 de agosto de 2019

WASHINGTON (Reuters).- La guerra comercial entre Washington y Pekín se intensificó ayer cuando el presidente Donald Trump desestimó un acuerdo inmediato con el gigante comunista y anunció que el gobierno norteamericano no hará negocios con el gigante chino de las comunicaciones Huawei.

Trump también puso en duda si se realizaría una ronda de conversaciones programada para principios de septiembre.

La Casa Blanca planea imponer aranceles del 10% a importaciones chinas por un valor de 300.000 millones de dólares a partir del mes próximo.

"Lo estamos haciendo muy bien con China. Estamos hablando con China. No estamos listos para llegar a un acuerdo, pero veremos qué sucede", dijo Trump antes de partir a un evento para recaudar fondos en Long Island, en Nueva York.

"China quiere hacer algo, pero aún no estoy listo para hacer nada. Veinticinco años de abuso y no estoy listo tan rápido, así que veremos cómo funciona", agregó el presidente.

Los comentarios de Trump avivaron los temores en Wall Street a que las dos economías más grandes del mundo estén preparándose para una guerra comercial prolongada y costosa, lo que provocó que los principales índices bursátiles cayeran más de un 1% durante la sesión.

Trump mantuvo su acusación de manipulación monetaria y dijo que el hecho de que China pudo detener la caída del yuan era una prueba.

Los comentarios del presidente además apagaron las esperanzas de que el Departamento de Comercio norteamericano apruebe pronto algunas licencias para que empresas estadounidenses reanuden algunas ventas a Huawei.

"No vamos a hacer negocios con Huawei", dijo Trump, y agregó que no significa que eso no pueda cambiar si hay un acuerdo comercial con China.