Una empresa de Donald Trump usó una visa que él intentó prohibir cuando era presidente

Trump Media & Technology Group, la empresa que está detrás de la red social Truth Social y que forma parte del conglomerado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, presentó en 2022 una solicitud de visa H-1B. Se trata de un permiso de no inmigrantes para trabajadores extranjeros especializados, que había sido duramente criticado por el exmandatario durante la campaña de 2016. Asimismo, en caso de imponerse en las elecciones de noviembre, prometió modificarla.

Durante su presidencia, Donald Trump arremetió contra las políticas migratorias que se llevaron adelante en las administraciones anteriores. Sin ir más lejos, a pocos meses de asumir y en uno de sus primeros discursos, llamó a contratar mano de obra norteamericana y sostuvo: “Al hacer cumplir finalmente nuestras leyes de inmigración, aumentaremos los salarios, ayudaremos a los desempleados, ahorraremos miles de millones de dólares y haremos que nuestras comunidades sean más seguras para todos”.

No obstante, en junio de 2022, su empresa de redes sociales solicitó un programa de visas de negocios H-1B para un trabajador con un salario anual de 65.000 dólares. “Los datos federales de inmigración muestran que a la empresa se le aprobó una visa unos meses después”, se explica en un artículo de AP.

En un comunicado emitido por Truth Social, la compañía sostiene que nunca contrató ni tiene “planes de contratar” a un trabajador del programa de visa H-1B. “Cuando la dirección actual se enteró de esta solicitud, que se realizó bajo la dirección anterior, puso fin rápidamente al proceso en noviembre de 2022″, sostuvieron.

Qué es y quién puede solicitar la visa H-1B

El programa H-1B se creó durante la presidencia de George H.W. Bush para ayudar a las empresas a cubrir puestos de trabajo especializados que no podían llenar con trabajadores locales calificados. Se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD, por su sigla en inglés) o como modelo de alta costura o para publicidad con gran mérito o habilidad distinguida.

Hay un segundo modelo que es el H-1B2, destinado a investigadores y trabajadores de proyectos de desarrollo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. “Para ser elegible para esta clasificación de visa, usted debe tener un bachillerato o postgrado o su equivalente en el campo ocupacional en el que realizará los servicios”, explican desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por su sigla en inglés).

Estos tipos de visa tienen un cupo máximo de hasta 65.000 nuevas otorgaciones por año fiscal. También hay un adicional de hasta 20.000 solicitudes para aquellos que tengan una maestría cursada en territorio norteamericano. De cara al 2025, el pasado 1° de abril, los centros de servicio de Uscis dejaron de aceptar los formularios I-129, que se completan para tener los distintos permisos H-1B.

No es la primera vez que una empresa de Trump solicita visas para trabajadores extranjeros

Las empresas de Trump accedieron en varias oportunidades a las visas H-2B, que permiten que los empleadores estadounidenses contraten extranjeros para cubrir temporalmente empleos no relacionados con la agricultura. En un artículo de The New York Times del 2016, se cuenta cómo en el club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, cuando se buscó empleados para ciertos puestos como camarero, cocinero y mucamas, se lo hizo con “extranjeros invitados de Rumania y otros países”. En seis años, esa residencia de Trump pidió más de 500 visas H-2B.

Por su parte, el sitio Vox publicó en 2018 un artículo que evidenció que tres propiedades de Trump en Nueva York y Florida brindaron 144 puestos de trabajos temporales entre 2016 y 2017, y que solo uno de ellos lo obtuvo un ciudadano norteamericano. En este análisis vuelve a aparecer Mar-a-Lago, además de Trump National Golf Club en Nueva York y Trump National Golf Club en Florida.