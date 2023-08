escuchar

WASHINGTON.- Donald Trump sumó una nueva causa judicial por su ofensiva para intentar revertir su derrota en la elección presidencial de 2020. Un gran jurado en Georgia acusó al expresidente y a otras 18 personas de su anillo de confianza, incluido Rudy Giuliani, de montar una conspiración “para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump”, una nueva imputación que el magnate volvió a denunciar como una persecución política.

El procesamiento de Trump y sus aliados en la justicia de Georgia, ampliamente esperado en el país, extendió el prontuario judicial del expresidente, quien ya suma cuatro imputaciones en los tribunales de Estados Unidos: una causa en Nueva York por su pago a la actriz porno Stormy Daniels para tapar un supuesto romance; otra en Florida por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca; y otras dos, una en Washington y esta nueva en Georgia, por haber intentado revertir su derrota en la última elección presidencial ante el presidente, Joe Biden, una en Washington.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, habla durante una conferencia de prensa en el edificio del gobierno del condado de Fulton el 14 de agosto de 2023 en Atlanta, Georgia JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El acusado Donald John Trump perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 3 de noviembre de 2020. Uno de los estados que perdió fue Georgia. Trump y los otros acusados en esta Acusación se negaron a aceptar que Trump perdió, y se unieron a sabiendas y deliberadamente a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump”, dice el primer párrafo de la acusación, de 98 páginas, presentada por la fiscal del Condado de Fulton, Fani Willis.

Trump y otros 18 acusados enfrentan 41 cargos que alegan una amplia conspiración criminal para intentar dar vuelta la derrota de Trump ante Biden en Georgia, uno de los estados “pendulares” que terminó por definir la contienda por la Casa Blanca. Biden ganó por un estrecho margen de apenas 0,23%, tan solo 11.779 votos, según los resultados certificados. La acusación de los fiscales ofrece un amplio detalle de evidencias, incluidas llamadas telefónicas y correos electrónicos, que revelan el hercúleo esfuerzo de Trump, sus asesores y sus abogados para encontrar un camino hacia una victoria inexistente.

“Entonces, ¡la caza de brujas continúa!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, acusando a la fiscal Willis de actuar “fuera de control” y ser “muy corrupta”.

La llamada

La evidencia principal de la causa, que llevó a los fiscales a abrir la investigación, es una conversación telefónica a fines de 2020 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el funcionario a cargo de supervisar la elección, en la cual Trump le pide “encontrar” los votos necesarios para revertir su derrota. El Washington Post divulgó una grabación de esa conversación, que se extendió por una hora.

“Mira, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado. Y dar vuelta el estado es un gran testimonio para nuestro país porque, ya sabes, esto es un testimonio de que pueden admitir un error o como quieras llamarlo. Si fue un error, no lo sé. Mucha gente piensa que no fue un error. Fue mucho más criminal que eso. Pero es un gran problema en Georgia, y no es un problema que vaya a desaparecer. Quiero decir, ya sabes, no es un problema que vaya a desaparecer”, le dice Trump a Raffensperger.

La acusación en Georgia contra el expresidente Donald Trump se fotografía el martes 15 de agosto de 2023 Jon Elswick - AP

“Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, amigos? Solo necesito 11.000 votos. Amigos, necesito 11.000 votos. Dénme un respiro”, dice Trump después.

En esa conversación, que también fue utilizada como evidencia en la causa federal contra Trump en Washington por interferencia electoral, Raffensperger y otros funcionarios rechazaron en varias oportunidades las acusaciones y los pedidos de Trump, quien insiste más de una vez que ganó en Georgia y que los funcionarios deben encontrar los votos para darle la victoria. “De ninguna manera perdí Georgia”, dice Trump en un momento de la charla. Raffensperger rechaza una y otra vez esa postura y las denuncias falsas de fraude, y le insiste a Trump en que sus números “son incorrectos”.

Luego de la acusación, Raffensperger, un republicano, dijo que “los principios más básicos de una democracia fuerte son la responsabilidad y el respeto por la Constitución y el estado de derecho”.

El equipo de Trump acusó a la Fiscalía de fabricar acusaciones para interferir con la campaña “exitosa” de Trump, y de atacar su derecho a la libertad de expresión, protegido por la primera enmienda de la constitución, una de las estrategias de la defensa del magnate.

“El doble estándar legal fijado contra el presidente Trump debe terminar. Bajo el Corrupto Cartel Biden, no hay reglas para los demócratas, mientras los republicanos enfrentan cargos criminales por ejercer sus derechos de la primera enmienda”, dijo el comunicado difundido por la campaña de Trump.

La nueva causa judicial prácticamente garantiza que Trump enfrentará un nuevo juicio el año próximo en medio de la campaña presidencial en la cual que es el amplio favorito para volver a capturar la nominación del Partido Republicano y volver a enfrentar a Biden en una nueva contienda por la Casa Blanca. El prontuario judicial de Trump lo forzará a intercalar su campaña con sus presentaciones en los tribunales, y podría incluso dejarlo tras las rejas antes que los norteamericanos vuelvan a votar. Nada le impide a Trump ser electo desde la cárcel.