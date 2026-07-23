Turistas evacuados, bomberos muertos y pueblos amenazados: una ola de incendios golpea Francia, Italia y España

PARÍS.– Violentos incendios forestales, avivados por el viento y las altas temperaturas, arrasan varias regiones del sur de Europa y provocaron este jueves la evacuación de miles de personas de una zona turística de Francia.

Este año es el segundo con más superficie quemada en la Unión Europea a esta altura desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del sistema Effis. Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y un efectivo en Italia.

Defensa del Quinto Batallón de Intervención #BIEM5 contra el

impacto del incendio #IFBurgohondo al sur de la población de Navaluenga #Ávila pic.twitter.com/yAlQ0MT2wn — UME (@UMEgob) July 23, 2026

En el sur de Francia, los bomberos luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de Burdeos (suroeste), afectó 3400 hectáreas, según la última estimación de los bomberos.

Gendarmes franceses evacúan a un residente cerca de Lege-Cap-Ferret JULIEN DE ROSA - AFP

“Los gendarmes vinieron a tocar puerta por puerta. El fuego estaba a 500 metros”, contó Patrick Martineau, un residente de Le Porge de 69 años. “Tenemos miedo y es difícil de comprender. Es surrealista. Cuando compramos aquí, hace seis años, no pensábamos en el riesgo de incendio".

La prefecta de la región de Gironda, de la que Burdeos es capital, Sophie Brocas, indicó que se desplegaron unos 700 bomberos, incluso varios enviados de París. El fuego se acercó a menos de 300 metros de las primeras viviendas en Lège, agregó la funcionaria, y dijo que operaban también aviones que arrojaban agua.

Según varias fuentes, el incendio habría sido provocado por trabajos de desbroce en un camino forestal. Unas 20.000 personas –entre turistas y cientos de residentes de las localidades aledañas– debieron abandonar la zona.

Aviones hidrantes lanzan agua sobre los incendios cercanos a Cotignac, en el sudoeste de Francia THIBAUD MORITZ - AFP

El otro incendio, que comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sur de Francia, afectó 2500 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas. El prefecto, Simon Fabre, anunció que “el incendio se reavivó” y se reactivaron entre 50 y 100 focos.

Según el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, se registraron más de 12.500 focos de incendios desde principios de año y ya se quemaron 44.000 hectáreas.

En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año. España e Italia también están atravesando uno de sus peores años.

Las llamas devoran una ladera junto a una casa en la zona de Cotignac THIBAUD MORITZ - AFP

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Francia teme que su cosecha de maíz sea ⁠la más escasa de los últimos 50 años, Rumania restringió el acceso de los agricultores al agua para el riego, mientras que Holanda declaró una situación de escasez de agua. En Londres se introdujeron prohibiciones de uso de mangueras y siete islas griegas declararon el estado de emergencia para ahorrar agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron este jueves climatólogos del grupo World Weather Attribution.

Personal militar trabaja para sofocar el incendio en Almorox, 70 kilómetros al sudoeste de Madrid. HANDOUT - UME

En Italia, decenas de incendios forestales y de vegetación arrasan Sicilia. Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40°C en los últimos días, debieron ser evacuados el miércoles.

“Se han desplegado 6000 efectivos y están operando 20 medios aéreos”, declaró el presidente de la región, Renato Schifani, quien precisó que cerca de 50 incendios –de los 344 reportados el miércoles– siguen activos. También se registraron más de 160 incendios en las últimas 24 horas en Calabria, la región vecina.

En España, el incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital y que desde hace una semana lleva arrasadas 32.000 hectáreas.

Personal militar trabaja para sofocar el incendio cerca de La Mierla, unos 100 km al norte de Madrid HANDOUT - UME

Los 3500 habitantes de una población a 60 km al oeste de Madrid fueron evacuados preventivamente por un incendio forestal, según anunciaron las autoridades.

Los servicios de emergencia de la región de Madrid indicaron que enviaron un “mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno”, de 3500 habitantes, para su “evacuación” a otra localidad cercana, para alejarlos del fuego que arde sin control en las cercanías.

Además del riesgo que conlleva para las personas, las pérdidas en materia de vegetación no tienen precio. “Hay zonas de alto valor ecológico, de árboles que no va a volver a haber aquí hasta dentro de 50 años”, lamentó Mara Mora, una bombera movilizada desde hace varios días.

Agencias AFP y AP