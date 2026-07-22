Un restaurante con estrellas Michelin servía un postre con hormigas: denunciaron al dueño y podría ir a la cárcel

SEÚL (AFP).- El dueño de un conocido restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl, Corea del Sur, enfrenta un año de cárcel por servir un sorbete con hormigas negras “para darle un sabor agrio”.

Según informaron medios locales, los fiscales de Seúl solicitaron la pena de prisión para el propietario del establecimiento en una audiencia judicial celebrada el lunes por violar las normas de seguridad alimentaria.

Si bien los documentos judiciales no mencionan el nombre del restaurante ni el de su propietario, el establecimiento Evett sirve un sorbete con cuatro o cinco hormigas. El restaurante está ubicado en el barrio de Gangnam, en la capital surcoreana, un distrito exclusivo con amplia oferta gastronómica de elite.

La Guía Michelin otorga hasta tres estrellas a los establecimientos gastronómicos. Según los criterios de la publicación de origen francés, dos estrellas distinguen a los restaurantes que ofrecen una “cocina excelente” y que “merecen la pena desviarse para llegar a ellos”.

Los usuarios compartieron en Google Maps fotos de las hormigas que sirve el restaurante

Según la ley surcoreana, solo diez especies de insectos están aprobadas para el consumo humano, entre ellas los saltamontes y las larvas de gusano de la harina.

Sin embargo, el restaurante está acusado de servir clases prohibidas importadas de Tailandia y de Estados Unidos, aseguró el Ministerio de Seguridad Alimentaria en un comunicado.

De acuerdo con los reportes locales, las hormigas se sirvieron sobre un sorbete, un postre parecido al helado pero sin ingredientes grasos. El menú de 14 pasos cuesta US$200, sin bebida incluida.

Las autoridades iniciaron su investigación el año pasado, según el boletín del ministerio, tras la denuncia contra el chef por coronar el plato con “de tres a cinco” hormigas “para agregar un sabor agrio”.

Una fotografía de las pruebas divulgada por el gobierno muestra una lata redonda con la etiqueta “Cocina - Hormigas Negras”. Este plato incluso apareció en un popular programa de televisión, con imágenes detalladas de cada paso de la preparación.

El paquete de hormigas que se utilizaba en el restaurante surcoreano Ministerio de Seguridad Alimentaria de Corea

Además de la pena de prisión, los fiscales solicitaron una multa de US$13.000, informó la agencia de noticias local Newsis.

Los abogados del acusado argumentaron que los dulces decorados con hormigas solo se servían a clientes que habían dado su consentimiento previo, añadió el medio.

Según la fiscalía, desde abril de 2021 hasta enero de 2025 el restaurante sirvió sorbete con hormigas más de 12.200 veces, lo que generó ingresos de aproximadamente 120 millones de wones, es decir, más de US$80.000, publicó el medio Korea Herald. Las autoridades estimaron que se utilizaron alrededor de 49.000 hormigas.

Aunque el dueño admitió los cargos, negó esa estimación de la fiscalía, alegando que solo alrededor del 60% de los comensales optaron por probar las hormigas, mientras que los de la acusación asumieron que se habían servido a todos los clientes.

El propietario argumentó además que las hormigas se utilizaban solo en una pequeña parte del menú de 15 platos del restaurante, y señaló que en países como Dinamarca, el Reino Unido y Australia también se utilizan hormigas como ingrediente.

“Pido disculpas por este incidente, que surgió porque no comprendí completamente las regulaciones pertinentes”, declaró el acusado en su declaración final.

El tribunal tiene previsto dictar sentencia el 2 de septiembre.