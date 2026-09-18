Trump vetó a CNN y otros dos medios estadounidenses de la Casa Blanca por “difundir noticias falsas”

WASHINGTON.- En una nueva escalada de sus recurrentes ataques a los medios de comunicación norteamericanos, el presidente Donald Trump elevó a un punto crítico ese tenso vínculo al anunciar este viernes que vetó “con efecto inmediato” el ingreso a la Casa Blanca a los medios CNN, Msnow y Politico por “difundir noticias falsas” y “ficciones y mentiras” sobre él y su administración.

La intempestiva decisión del mandatario, quien desde su regreso al poder en enero del año pasado protagonizó diversos choques con la prensa disgustado por la cobertura sobre su gestión, tomó por sorpresa esta tarde a los periodistas de los medios afectados en las instalaciones de la Casa Blanca. Trump no detalló cómo se aplicaría la prohibición, que supone una grave escalada en sus ataques a la libertad de prensa.

I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time… pic.twitter.com/RnRfJyZldn — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca a CNN, Msnow (¡que recientemente cambió su nombre de Msnbc debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y Politico (receptores de una suscripción ilegal y ridícula de ocho millones de dólares, un récord histórico, directamente del gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos ‘a flote’. ¡A mí eso me parece corrupción!), como resultado de su constante difusión de ‘reportajes’ de noticias falsas“, disparó Trump a través de su red Truth Social.

La sede de CNN en Atlanta Mike Stewart - AP

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente ficciones y mentiras cuando cubren al presidente norteamericano, a la administración Trump o a Estados Unidos. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación“, advirtió el presidente en su mensaje, al dejar abierta la puerta a que la medida afecte a otros medios.

Con amenazas, insultos, tácticas de intimidación y hasta demandas, el enfrentamiento constante con la prensa ha marcado las gestión de Trump, pero la prohibición para que periodistas accedan a la Casa Blanca elevaría la ofensiva a un nuevo terreno.

El presidente se mostró irritado repetidas veces por la cobertura mediática de varios medios, que, según afirma, muestran una versión muy negativa de su gobierno.

Trump vetó a CNN y dos medios estadounidenses de la Casa Blanca Captura

Trump apuntó contra CNN por haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato y por la difusión de fotos y documentos que lo vinculaba con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein, muerto en una prisión de Nueva York en 2019.

Hace un mes, Trump atacó a Kaitlan Collins, la joven periodista de CNN tras recibir un premio en la gala de corresponsales de la Casa Blanca. Desde hace tiempo que la presentadora del programa estelar The Source soporta las continuas arremetidas del presidente, con críticas a sus informes y recurrentes embestidas personales. Ella suele esquivar las provocaciones para mantener el foco en las preguntas que el mandatario deja sin responder.

Cuando la medida fue anunciada, los periodistas de CNN estaban sentados en su espacio de trabajo en la Casa Blanca, cerca de la sala de prensa. Lo mismo ocurrió con los reporteros de MSNOW. En paralelo, un equipo de CNN también viajaba como parte del grupo de reporteros asignados para la transmisión televisiva que acompañaba al vicepresidente JD Vance.

Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La medida contra los tres medios estadounidenses ocurre más de un año después de que Trump haya impedido el acceso de periodistas de la agencia Associated Press al Despacho Oval, al Air Force One y a otros eventos en represalia por la decisión del medio de no llamar “Golfo de América” al Golfo de México.

El intento de Trump de bloquear el acceso de CNN a la Casa Blanca es especialmente relevante, ya que podría trastocar el tradicional grupo de cinco cadenas de televisión que acompañan al presidente y siguen cada uno de sus movimientos, con el objetivo de proporcionar una cobertura independiente de sus acciones e interacciones para los estadounidenses que lo eligieron y para el mundo.

Durante su primer mandato, la Casa Blanca revocó las credenciales de prensa del entonces corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, tras un polémico intercambio con el presidente en una conferencia de prensa en noviembre de 2018.

La cadena presentó una demanda, y un juez federal designado por Trump restableció temporalmente el acceso de Acosta a la prensa, dictaminando que la Casa Blanca había violado su debido proceso. Finalmente, la Casa Blanca restituyó las credenciales de Acosta de forma permanente, lo que llevó a CNN a retirar su demanda.