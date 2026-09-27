Últimas encuestas de las elecciones en Brasil 2026: quién va primero hoy, viernes 25 de septiembre

Las elecciones presidencial en Brasil, que se celebran el domingo 4 de octubre, concentran la atención política de la región, por lo que resulta relevante conocer quién va primero hoy, viernes 25 de septiembre, según las últimas encuestas.

Los electores irán a las urnas el domingo 4 de octubre Matias Delacroix - AP

En las últimas semanas las consultoras y encuestadoras realizan diferentes relevamientos sobre las preferencias de los votantes y en todos los casos los favoritos a competir en un balotaje son el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro.

Los estudios reflejan porcentajes de diferencia que oscilan entre el 3% y el 4%, con el actual mandatario ocupando el primer lugar, y el líder del Partido Liberal en segundo.

Quién va primero hoy, viernes 25 de septiembre

La encuesta más reciente de Datafolha corresponde al jueves 24 de septiembre e indica que Lula da Silva reúne un 40% de las preferencias totales del electorado; mientras que Flávio Bolsonaro obtiene un 36%.

De esta manera la diferencia entre ambos postulantes es del 4%, lo que representa un aumento de la brecha respecto de las mediciones de la semana pasada, cuando se llevaban tres puntos porcentuales entre ambos.

Datafolha había realizado un sondeo el pasado 18 de septiembre y en ese momento el mandatario brasilero lideraba las preferencias con un 39%, mientras que el candidato liberal alcanzaba el 36%.

Respecto de la metodología aplicada, Datafolha explicó que entrevistó a 2002 personas mayores de 16 años entre el 22 y el 23 de septiembre. El margen de error es de dos puntos porcentuales y el nivel de confianza es del 95%.

En tanto, la medición más reciente de Quaest, corresponde al lunes 21 de septiembre, e indica que Lula da Silva reúne un 37% de las preferencias totales del electorado; mientras que Flávio Bolsonaro obtiene un 33%.

Por su parte, la consultora Nexus muestra que en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, ambos parecen estar prácticamente empatados. En el escenario simulado, Lula registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de Flávio Bolsonaro.

Por los porcentajes de votos estimados, la elección se definirá en el balotaje [e]LUCIO TAVORA - xh

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: