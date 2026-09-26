Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y frenar la guerra

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado su rechazo a un plan propuesto por Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz, el cual, según Teherán, habría permitido abrir la vía marítima en un plazo de siete días.

“Rechazo su propuesta”, declaró Trump a periodistas frente a la Casa Blanca. Los iraníes “quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente”, afirmó. “Quieren un acuerdo y me parece bien. A mí también me gusta hacer acuerdos”, continuó.

En la conferencia de prensa también aseguró que Estados Unidos podría pactar con Cuba, luego de que ayer trascendió que el Ejército de Estados Unidos preparaba una posible acción militar en la isla, y reveló que habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre elecciones en el país.

Cómo era la propuesta

Respecto a Irán, el régimen puso el viernes sobre la mesa una nueva propuesta para intentar destrabar la guerra con Estados Unidos: ofreció reabrir en apenas siete días el estratégico estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones sobre su programa nuclear si Washington levanta el bloqueo naval sobre sus puertos, flexibiliza las sanciones a las exportaciones de petróleo y acepta un alto el fuego que abarque también al Líbano.

“El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, anunció ayer el canciller iraní, Abbas Araghchi, y esperaba una respuesta estadounidense.

Las fuerzas armadas hutíes de Yemen patrullan mientras prisioneros yemeníes leales a las autoridades hutíes llegan a Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

Según explicó, las primeras medidas previstas en el acuerdo tomarían entre cuatro y cinco días; el tránsito normal por Ormuz podría restablecerse hacia el sexto y, al séptimo, comenzarían las conversaciones con Washington para alcanzar un pacto definitivo sobre los asuntos acordados, incluido el delicado programa nuclear iraní.

“La decisión está ahora en manos de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación y no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”, advirtió Araghchi.

Un niño camina por la orilla mientras buques comerciales están fondeados en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 31 de agosto de 2026. (Razieh Poudat/ISNA vía AP) Razieh Poudat - ISNA

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas comercializados mundialmente, se convirtió en la principal herramienta de presión de Teherán y en uno de los mayores focos de incertidumbre para la economía global.

La iniciativa, sin embargo, guardaba una enorme semejanza con aquel acuerdo de junio, que terminó desmoronándose rápidamente. El entendimiento preveía entonces un período interino de 60 días, la reapertura progresiva de Ormuz y posteriores negociaciones sobre el programa nuclear. Las hostilidades se reanudaron poco después y ambos gobiernos se acusaron mutuamente de incumplir sus compromisos.

Cuba

Además, según afirmó Trump, Estados ​Unidos y ‌Cuba ​llegarán ​a un acuerdo, y añadió que no cree ​que ⁠sea necesaria ‌una acción militar.

“Diría que Cuba y nosotros llegaremos a ‌un acuerdo”, declaró ⁠a ‌los periodistas.

Y es que ayer había trascendido que el Ejército de Estados Unidos estaría sopesando la posibilidad de proporcionar apoyo al Comando Sur con personal médico, policial y otros refuerzos para una potencial acción militar en Cuba, según reveló el medio estadounidense CBS News.

Vendedores ambulantes empujan su carrito de verduras frente a un mural de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) Ramon Espinosa - AP

La cadena accedió a un mensaje interno del ejército estadounidense en el que el cuartel general de la Reserva del Ejército consultó a los comandos subordinados la disponibilidad de seis tipos de formaciones diferentes bajo la autoridad del Comando Sur -que opera en América Latina-, que se necesitarían “posiblemente (...) en 90 a 120 días”.

La misiva no hace una mención explícita sobre Cuba, pero el medio citó a varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos que afirmaron que la isla es el foco de la planificación militar.

La Reserva del Ejército de Estados Unidos habría consultado por un batallón de apoyo especializado en la coordinación de la logística, tal como el transporte, mantenimiento, combustible y las necesidades de suministro, indicó CBS News.

Venezuela

En otro tramo de su diálogo con los periodistas, ⁠Trump se refirió a su encuentro con ​Delcy Rodríguez en los últimos días y aseguró que conversaron sobre las ​elecciones en Venezuela. “Así es. Hablé sobre ​las elecciones”, se limitó a decir el mandatario norteamericano, luego de que ambos se hayan reunido al margen de la Asamblea General de la ONU el martes y la elogiara por reanudar el diálogo.

Delcy Rodríguez RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ⁠secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó esta ‌semana que Trump y Rodríguez debatieron sobre la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela, que asciende a miles de millones de dólares. Rubio también señaló ‌que Washington presionó para que se produjeran cambios ⁠políticos.

En su discurso ante ‌la Asamblea General de las ⁠Naciones Unidas, la presidenta encargada afirmó ⁠que se celebrarían elecciones en su país.

Rodríguez llegó al poder después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente ‌Nicolás Maduro en ​una redada llevada en enero; ella era su vice.

Agencias AFP y Reuters.