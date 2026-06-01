Un analista internacional advirtió qué puede pasar en la guerra de Medio Oriente, si no hay acuerdo, y el rol de Israel

La posibilidad de un acuerdo entre la administración estadounidense de Donald Trump y el régimen iraní parece ser cada vez mas difícil, ya que ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo: “Más allá de que el presidente Trump en un mensaje dijo: ´Relájense, quédense tranquilos´, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si estamos ante algún tipo de avance o estamos ante la posibilidad de volver al día 1 de estos 94“.

“Depende de ambas partes, para mí; ninguna de las partes quiere ir al día 1 de la guerra, es decir, a una situación abierta y descontrolada. Pero lo que pasa es que, es también seguir negociando desde una posición de fuerza”, sumó.

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