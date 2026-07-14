Un analista internacional detalló la nueva estrategia de EE.UU. para enfrentar a Irán

Estados Unidos intensificó su ofensiva contra Irán mediante el despliegue de drones marinos y botes a control remoto, una nueva táctica militar, que ya tuvo pruebas en el conflicto de Ucrania, busca optimizar recursos ante una preocupante reducción en el inventario de misiles del Pentágono.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+, advirtió sobre la naturaleza de estas operaciones: “Lo que estamos viendo no es una producción de Hollywood, es real. Por primera vez o de forma masiva Estados Unidos ataca con este tipo de tecnología. Sé que es mucho más barata que los misiles que empleó hasta ahora”.

EE.UU ataco Iran con drones marinos

Según el analista, existe una realidad operativa que las autoridades mencionan poco: “Estados Unidos agota sus stocks de misiles, de todo tipo de misiles, y esto preocupa obviamente al Pentágono. Por eso ahora va a implementar drones y este tipo de botes a control remoto, para ser más específicos”.

Para detallar el funcionamiento de estos drones, Repetto sostuvo que tienen dos efectos: “Desde lo militar pero también desde la propaganda, porque si nos muestran esta imagen es porque quieren que la veamos”.

Al ser consultado sobre la efectividad técnica de estos dispositivos en comparación con el armamento convencional, aclaró: “No tienen la misma potencia, no tienen a veces la misma precisión, pero claramente acá hay una cuestión de costos y la idea era atacar y seguir atacando el estrecho de Ormuz”. Por ahora, los ataques se concentran en dicha zona estratégica y no muestran una intención de avanzar sobre Teherán.

Las declaraciones de Donald Trump

Sin embargo, la preocupación crece por la posibilidad de un ataque a una central nuclear ubicada en el centro de Irán, una instalación que se encuentra a 600 metros de profundidad bajo una montaña, una característica que complica cualquier operativo militar.

“No estamos viendo siempre lo mismo. Estamos viendo un pozo que se cava cada vez más profundo y que puede no tener mucha aparente contención”, detalló Repetto y enseguida agregó: “Si hay material radioactivo debajo de la Tierra en esa central nuclear el riesgo puede ser muy pero muy grande, no estamos viendo todos los días lo mismo".

El presidente Donald Trump sobre el régimen iraní: "Estamos eliminando toda su capacidad en todo lo que tenga que ver con el estrecho de Ormuz" Alex Brandon - AP

En este contexto de incertidumbre, el presidente Donald Trump justificó el accionar estadounidense y criticó duramente al régimen iraní: “Hemos destruido a su ejército, los estamos golpeando muy fuerte. Teníamos un acuerdo ayer o anteayer, todo estaba hecho y luego rompieron ese acuerdo inmediatamente porque descubrieron que había algo en el acuerdo que no les gustaba. Y están programados de otra manera y no lo vamos a tolerar”.

En la misma línea, Trump indicó que su administración mantiene el control de la situación tras reportar la muerte de 52.000 protestantes.