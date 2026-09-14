Un buque de pasajeros naufragó en Indonesia: al menos 6 muertos y 129 desaparecidos en el mar de Java

YAKARTA.- Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas después de que un buque de pasajeros naufragara durante la madrugada de este domingo en el mar de Java, en Indonesia, según informó la agencia de búsqueda y rescate del país. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 108 personas que viajaban a bordo del Virgo Transport 8 y continuaban con las tareas para encontrar a posibles sobrevivientes.

El buque había partido el sábado desde la ciudad de Surabaya, en la isla de Java Oriental, con 243 personas a bordo, entre ellas 30 tripulantes, y se dirigía hacia Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, cuando las autoridades perdieron contacto con la embarcación.

Según informó Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate indonesia, cinco aviones y 17 buques fueron movilizados para apoyar la búsqueda, centrada en zonas alrededor del ferry hundido. Indicó que también se emplearán buceadores y drones submarinos para buscar víctimas alrededor del naufragio, que ya fue localizado.

Indonesia busca a 129 personas tras el naufragio de un barco de pasajeros

“Vamos a maximizar la operación de búsqueda en seis sectores que dividimos, priorizando la búsqueda de víctimas flotando”, señaló. “Esperamos poder encontrar a las víctimas en buenas condiciones”, agregó.

Las aguas agitadas, con olas ​altas y fuertes vientos, dificultaban las labores de búsqueda el lunes, explicó el director de la agencia nacional de rescate. “También desplegaríamos personal con habilidades de rescate subacuático, ​pero las condiciones actuales no nos lo permiten", afirmó.

En un video difundido por la agencia de rescate, se veía un gran barco volcado y parcialmente sumergido en aguas azules agitadas, con su casco pintado de rojo visible sobre la superficie. Asimismo, se veían dos pequeñas embarcaciones, cada una con personas a bordo, flotando en aguas agitadas cerca del barco volcado.

Autoridades rescataron los cuerpos de seis víctimas tras el naufragio de un buque de pasajeros en Indonesia; continúa la búsqueda de otras 129 personas en el mar de Java Iman Satria - AP

Autoridades rescataron los cuerpos de seis víctimas tras el naufragio de un buque de pasajeros en Indonesia; continúa la búsqueda de otras 129 personas en el mar de Java BASARNAS

La ubicación del barco volcado se encuentra a unos 150 kilómetros del centro de mando del puerto de Trisakti, en Banjarmasin, informó a la agencia Reuters otro responsable de la agencia de rescate. “Las condiciones allí son bastante ventosas, lo que dificulta el atraque del buque”, dijo ‌el responsable, Arianto Ardi.

El ministro de Transportes de Indonesia, Dudy Purwagandhi, aseguró que el ferry no iba sobrecargado y transportaba pasajeros por debajo de su capacidad máxima, de 500 personas.

Indonesia depende de los ferris para desplazarse entre sus 17.000 islas, ya que el transporte marítimo es más barato y accesible que el aéreo, ‌pero se han producido numerosos accidentes. En incidentes separados ocurridos ​el mes pasado, dos ferris que transportaban a cientos de pasajeros se incendiaron en el agua. Cinco personas fallecieron cuando un ferry se incendió frente a la isla de Madura, mientras que una persona murió en un incendio a bordo de otro que viajaba desde la isla turística de Bali.

Con información de las agencias AFP y Reuters — Noticia en desarrollo