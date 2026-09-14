Un chico de 15 años sobrevivió varios días a la deriva sobre una lancha volcada antes de ser rescatado

NUEVA YORK.- Durante varios días, un adolescente de 15 años permaneció aferrado al casco de una pequeña embarcación volcada que flotaba a la deriva en una remota zona del mar de Bering, frente a las costas de Alaska, después de que la nave naufragara y causara la muerte de su hermano mayor y de un primo.

Cuando los tres no regresaron el domingo a Savoonga, un pequeño poblado situado en el extremo norte de la isla de San Lorenzo, la Guardia Costera de Estados Unidos activó un operativo de búsqueda que concluyó el lunes con el rescate del joven por parte de la tripulación de un barco pesquero.

La odisea comenzó el viernes por la mañana, cuando Derek Parker Aghnaanga, de 15 años, zarpó junto a su hermano mayor, Sidney Kulowiyi, de 35, para pescar fletán. Así lo relató su madre, Vina Kulowiyi, en una publicación de Facebook en la que describió brevemente el viaje y el rescate.

“Nunca tuvo miedo en ningún momento”, escribió.

A 15-year-old survived for about two days atop a capsized boat in Alaska's Bering Sea before being rescued, while two companions were found dead, the US Coast Guard said pic.twitter.com/qcVycYmcS6 — Reuters (@Reuters) September 13, 2026

Según el capitán del buque que participó en el rescate, los hermanos viajaban junto a un primo. Estaba previsto que regresaran alrededor de las 3 de la madrugada del domingo. Al no aparecer la embarcación, vecinos del pueblo alertaron a las autoridades estatales de Alaska.

Los equipos de búsqueda comenzaron a rastrear la zona terrestre el domingo por la tarde. Sin embargo, la combinación de niebla densa y oscuridad impidió que la Guardia Costera desplegara embarcaciones durante la noche. Las tareas marítimas recién pudieron reanudarse el lunes por la mañana, cuando mejoraron las condiciones.

Una tripulación a bordo de un avión HC-130 Hercules de la Guardia Costera sobrevoló la inmensa extensión del mar en busca de señales del adolescente. Gracias a la última ubicación conocida de la lancha, proporcionada por la familia, lograron acotar el área de búsqueda.

Finalmente, alrededor de las 10.30 de la mañana, localizaron al único sobreviviente sentado sobre el casco invertido de la embarcación.

Derek se encontraba a unos 6 kilómetros de la isla de San Lorenzo, tras haber derivado sin rumbo por el norte del mar de Bering, una vasta región oceánica ubicada entre Alaska y Rusia, cerca del Ártico.

A 15-year-old boy was rescued after spending nearly three days stranded on an overturned boat in the frigid Bering Sea.



The Coast Guard spotted the teen kneeling on the vessel near Alaska's St. Lawrence Island and pulled him to safety. He was suffering from symptoms of… pic.twitter.com/WffbOESTjn — Fox News (@FoxNews) September 12, 2026

Para completar el rescate, la Guardia Costera solicitó ayuda al F/V Northwest Explorer, un barco pesquero que participaba en una campaña científica de muestreo de especies marinas patrocinada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Su capitán, Adam White, contó que recibió el aviso porque su embarcación era la más cercana, aunque aún se encontraba a unos 63 kilómetros del joven.

La travesía hasta llegar a Derek demoró cuatro horas. Para guiar al barco, el avión de la Guardia Costera lanzó bengalas rojas sobre la zona. Durante el trayecto, la tripulación hizo sonar repetidamente la bocina con la esperanza de que el adolescente la escuchara y supiera que la ayuda estaba en camino.

“Fueron las cuatro horas más largas de mi vida”, recordó White.

Al llegar, encontraron a Derek arrodillado sobre el casco volcado de la lancha, vestido con una campera amarilla brillante. La Guardia Costera había arrojado balsas inflables cerca de él, pero estaba demasiado débil para nadar hasta ellas.

La tripulación del Northwest Explorer le lanzó entonces una cuerda y consiguió izarlo a bordo. Los integrantes del barco, incluidos siete científicos que formaban parte de la expedición, lo envolvieron en toallas calientes y comenzaron a controlar su estado de salud.

White explicó que el adolescente presentaba hipotermia moderada y que los científicos le tomaban la temperatura de manera periódica.

“No estoy seguro de cómo cualquier otra persona habría sobrevivido a algo así”, afirmó.

La tripulación también recuperó los cuerpos del hermano y del primo de Derek.

Todavía no está claro qué provocó el vuelco de la embarcación.

Durante el fin de semana, las temperaturas en la zona rondaron los 7 grados Celsius, mientras que las ráfagas de viento alcanzaron aproximadamente 24 kilómetros por hora, condiciones consideradas habituales para esta época del año.

El Northwest Explorer atracó el martes por la mañana en Nome, Alaska, tras recorrer más de 160 kilómetros desde el lugar del rescate. Allí, White presenció el emotivo reencuentro entre Derek y su familia. El adolescente se tomó de la mano con uno de sus hermanos al volver a verlo.

En su publicación de Facebook, Vina Kulowiyi definió a su hijo como un “sobreviviente” y reveló que durante todo el tiempo que permaneció varado no comió ni bebió nada.

“Vivió de la oración”, escribió.