Un buque panameño colisionó contra un pesquero chino en aguas cercanas a Singapur. El incidente ocurrió el domingo y las imágenes del choque fueron difundidas por miembros de una de las tripulaciones.

Según consignó el medio panameño La Prensa, la embarcación que protagonizó el incidente fue identificada como el First Margaux. El navío de origen asiático, por su parte, llevaba el nombre de Luqing Yuanyu 108.

Un buque panameño chocó a un pesquero chino en aguas próximas a Singapur y el momento quedó grabado

En los videos que se viralizaron en la plataforma X se muestra a un grupo de marineros que, desde el costado izquierdo del barco, advierte sobre el avance del buque de bandera panameña a los gritos.

Sus advertencias poco y nada sirven para evitar la colisión, que se produce segundos más tarde. Tras el impacto, la mitad de la nave se ve inundada por agua de mar mientras algunos tripulantes son revolcados.

Un buque panameño chocó a un pesquero chino en aguas próximas a Singapur y el momento quedó grabado

En una segunda grabación, también de la autoría de los navegantes del pesquero chino, se puede apreciar cómo la embarcación sufrió daños de consideración producto del choque y quedó parcialmente sumergida. Aún a sabiendas de lo que había ocurrido, el First Margaux no se detuvo y continuó con el recorrido trazado.

En las últimas horas, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un comunicado en el que abordó lo ocurrido. “La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa sobre el incidente de la nave granelera de nuestra flota M/N FIRST MARGAUX y una nave pesquera, cerca de las aguas territoriales de Singapur”, dice el principio del escrito.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un comunicado en el que abordó lo ocurrido en aguas cercanas a Singapur Gentileza La Prensa

“Tras una comunicación telefónica sostenida con el Oficial de Protección de la Compañía (CSO, por sus siglas en inglés), se ha confirmado que la nave no sufrió daños estructurales producto de la colisión”, precisaron.

Al mismo tiempo, desde la AMP se remarcó que “la otra nave involucrada sufrió daños estructurales a causa del impacto”, pero que “logró aún así mantenerse a flote y navegar por sus propios medios hacia el próximo puerto”.

El First Margaux es un buque granelero que cuenta con 229 metros de eslora (largo total) y 32,3 metros de manga (ancho), y está destinado al transporte de cargas a granel Gentileza La Prensa

Por último, reportaron: “Se ha confirmado que ambas tripulaciones se encuentran en perfecto estado de salud y a salvo. La Autoridad Marítima de Panamá continuará monitoreando el desarrollo de este caso en estricto apego a las normativas internacionales de seguridad de la navegación”.

De acuerdo con el sitio especializado Marine Traffic, el First Margaux es un buque granelero que cuenta con 229 metros de eslora (largo total) y 32,3 metros de manga (ancho), y está destinado al transporte de cargas a granel -materiales o bienes sueltos, sin empaquetar, que se miden en grandes volúmenes por su peso-.

Tras el incidente, y de acuerdo con el sistema AIS (Sistema de Identificación Automática), se encontraba navegando en el Océano Índico Sur a una velocidad de 10,8 nudos y con rumbo 229°.